Getipt door de redactie: 5x goede voorbeelden

In de rubriek Goed voorbeeld vertellen gemeenten hoe ze bepaalde projecten hebben aangepakt en met welk succes. Deze vijf voorbeelden uit het afgelopen jaar moet je even lezen, omdat ze uitblinken in originaliteit, verbinding of effectiviteit.

Lokaal hulpmiddel voor verbinding: de Buurtcamping

Het fenomeen Buurtcamping bestaat tien jaar en is uitgegroeid tot een terugkerend evenement in veel gemeenten. Het is een initiatief, waarbij een tentenkamp in de buurt op een veldje of in een lokaal park wordt opgezet door buurtbewoners. Zij hebben de hoofdrol in dit initiatief. Drie dagen lang staat er een camping waar ook van alles wordt georganiseerd. Te gast zijn de mensen uit de buurt: van jong tot oud, hoog- of lager opgeleid, met of zonder kinderen. In de meeste gevallen betalen ze een kleine vergoeding, soms is het gratis voor gezinnen met een minimum inkomen.

Waar zit het succes precies in? Wat betekent het voor de deelnemers aan de bezoekers en wat levert het een gemeente op? Maarten Hupkes is directeur-bestuurder van De Buurt en licht in deze aflevering toe waarom een buurtcamping een goed middel is voor meer samenhang in een wijk. ‘Onderling burencontact is een voedingsbron voor sociaal vertrouwen.’

Beeld: Dennis Tax – 24 Carrot Photography

Hulp bij bewonersinitiatief: de initiatievenmakelaar

Inwoners van Apeldoorn met een idee om hun leefomgeving mooier, leuker of veiliger te maken, kunnen hiervoor niet alleen subsidie aanvragen, maar ook terecht bij de initiatievenmakelaar. Deze persoon helpt met de aanvraag voor de subsidie, verbindt inwoners aan lokale partners en brengt hen in contact met de juiste ambtenaren en andere relevante contacten. Inmiddels zijn er zo heel wat initiatieven tot stand gekomen, met succes. De Apeldoornse wethouder Anja Prins licht de aanpak en de toegevoegde waarde voor de gemeente toe: ‘Samen bereik je veel meer.’

Eenzaamheid voorkomen: van begraafplaats naar ontmoetingsplek

In Kampen zetten professionals en vrijwilligers zich in om van begraafplaatsen ook een ontmoetingsplek te maken. Het klinkt als een relatief simpel initiatief, maar het effect van deze interventie tegen eenzaamheid reikt verder dan gedacht. De behoefte aan een dergelijke plek bestaat vooral bij oudere bezoekers van wie het sociale netwerk vaak minder groot is. En bij wie de kans bestaat dat ze vastlopen in rouw of vereenzamen. Ze zijn soms verlegen om een praatje en hebben misschien hulp nodig. Op de nieuwe ontmoetingsplekken kunnen ze aanschuiven bij een vrijwilliger die tijdens een kop koffie luistert en aandacht geeft.

Deelvervoer verbindt dorpen: DeelSlee

In de gemeente Eemsdelta kunnen inwoners gebruik maken van de DeelSlee: betaalbaar elektrisch deelvervoer in alle dorpen. Het is een niet-commercieel prijswinnend initiatief met een duurzaam en sociaal karakter en wordt gerund door vrijwilligers. Het initiatief heeft ruim 400 gebruikers en maar liefst meer dan vijftig beheerders dragen zorg voor de deelauto’s. De auto’s staan op voor de hand liggende, goed bereikbare plekken en maken het voor wijk- en dorpsbewoners makkelijk om gezamenlijk, goedkoper en schoner vervoer te gebruiken. Wethouder Hans Ronde is portefeuillehouder en licht de rol van de gemeente toe.

In de strijd tegen ondermijning: Crime Game

Ondermijnende criminaliteit is een landelijk probleem. Om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan, en inwoners bewust te maken van de gevaren en het leren herkennen van signalen, werkte de gemeente Vijfheerenlanden samen met politie, brandweer en omgevingsdienst aan een gezamenlijke aanpak voor het spel de ‘Crime Game’. Het is een mix van een puzzeltocht en escaperoom voor inwoners vanaf 10 jaar, met filmpjes en scènes over drugscriminaliteit met acteurs op locatie. Met de auto rijd je door de gemeente, waarbij je verschillende locaties bezoekt, zoals drugslab, hennepkwekerij, dumpplek en witwaslocatie. Wie eraan meedoet kruipt in de huid van drugscriminelen om zo bewust te raken hoe je soms ongewild, langzaamaan betrokken raakt bij drugscriminaliteit.

Aan de eerste editie deden ruim 600 deelnemers mee en de Crime Game werd ook gekozen tot praktijkfavoriet bij de landelijke wedstrijd Gemeentedelers van VNG. ‘Het succes zit hem in de unieke manier waarop we inwoners laten ervaren hoe het is als je te maken krijgt met drugscriminaliteit.’