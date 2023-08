Goed voorbeeld – Initiatievenmakelaar helpt bij bewonersinitiatief

Inwoners van Apeldoorn met een idee om hun leefomgeving mooier, leuker of veiliger te maken, kunnen hiervoor niet alleen subsidie aanvragen, maar ook terecht bij de initiatievenmakelaar. Deze persoon helpt met de aanvraag voor de subsidie, verbindt inwoners aan lokale partners en brengt hen in contact met de juiste ambtenaren. ’Samen bereik je veel meer.’

De regeling in Apeldoorn bestaat inmiddels drie jaar en in die tijd zijn al ruim 180 initiatiefnemers beloond met een complete of soms gedeeltelijke toekenning van hun aanvraag. De subsidieregeling inwonersinitiatieven zorgt ervoor dat bewoners met een plan voor bijvoorbeeld een klimtoestel of het plaatsen van een tafeltennistafel hier geld voor kunnen aanvragen.

Ook krijgen ze hulp en advies van de initiatievenmakelaar, die meekijkt of de subsidie mogelijk is en de aanvrager daarna helpt aan relevante contacten.

Wat doet een initiatievenmakelaar precies?

Niet veel gemeenten hebben een initiatievenmakelaar. Daarom vroeg Gemeente.nu wethouder Anja Prins naar de aanpak en de toegevoegde waarde voor de gemeente.

Anja Prins: ’Een initiatievenmakelaar helpt een inwoner met een goed idee op weg bij het doen van een subsidieaanvraag en kan iemand aan contacten helpen. Daarnaast verbindt diegene ook binnen de gemeente de juiste mensen aan elkaar om mee te denken over de realisatie van een idee. Soms wordt bijvoorbeeld niet aan alle voorwaarden voldaan. Dan begeleidt de initiatievenmakelaar mensen bij het aanpassen van het plan, zodat het wel voldoet. Er moet bijvoorbeeld voldoende draagvlak voor een initiatief zijn in de buurt.’

Hoe reageren inwoners hierop?

’Initiatiefnemers ervaren die hulp als heel prettig en waardevol. Sleutelwoorden in deze zijn dat we werken op basis van vertrouwen en persoonlijk contact. Deze manier van werken zorgt er al met al voor dat het overgrote deel van de initiatieven wordt gehonoreerd.’

Wat levert het de gemeente op?

‘Heel concreet levert het meer succesvolle aanvragen op en een hogere tevredenheid onder initiatiefnemers. En elke succesvolle aanvraag is waardevol, want die levert een positieve bijdrage aan onze stad of een van onze dorpen. Soms in de vorm van een activiteit, soms in de vorm van een blijvende voorziening die wordt gerealiseerd.’

‘Steeds meer initiatiefnemers lijken de weg naar de gemeente ook te vinden met ideeën waarmee we Apeldoorn nóg socialer, mooier, leuker of beter maken. En die samenwerking vinden we heel belangrijk, want samen bereik je veel meer. Om deze reden promoten we onze regeling ook heel actief onder de noemer ‘Goed idee? Doe er iets mee!’ Binnenkort starten we daarom met een nieuwe postercampagne langs onze wegen.’

Is het een aanrader voor andere gemeenten?

‘Wij kunnen het zeker aanraden. Veel gemeenten hebben op andere manieren al wel iets geregeld voor initiatieven, bijvoorbeeld door budget beschikbaar te stellen vanuit een wijkbureau. In Apeldoorn hebben we er bewust voor gekozen één aanspreekpunt te creëren met de initiatievenmakelaars (twee personen). We merken hoe lastig het is voor inwoners om te weten bij welk loket ze met hun idee moeten aankloppen en ook hoe prettig het vaste, persoonlijke contact voor hen is.’

Het advies voor geïnteresseerde gemeenten?

‘De eyeopener voor ons is het grote aantal initiatiefnemers in Apeldoorn, dat iets voor anderen wil betekenen. Dat merken we aan de vele aanvragen en het aantal mensen dat onze initiatievenmakelaars weet te vinden. Inmiddels praat deze regeling en de hulp die we bieden zich ongetwijfeld ook rond. Deze manier van werken, vanuit vertrouwen en op een laagdrempelige manier, werkt gewoon erg goed. Daarom hebben we dit jaar ook een extra initiatievenmakelaar aangesteld.

En een belangrijke tip: koppel de regeling aan een crowdfunding platform (bij ons is dat Voorapeldoorn.nl), zodat ondernemers en inwoners een plan óók kunnen steunen met geld of op andere manieren. We merken dat die bereidheid er is en dat levert heel mooie win-win situaties op.’

Zijn er randvoorwaarden?

‘Die bepaalt een gemeente zelf, maar twee dingen springen er voor mij uit. Ten eerste moet de bijbehorende subsidieregeling zo laagdrempelig mogelijk zijn. Op de tweede plaats is het natuurlijk heel belangrijk dat je als gemeente enthousiast bent over burgerparticipatie en je hier ook serieus vorm aan geeft. Bij ons maakt de subsidieregeling inwonersinitiatieven en de inzet van initiatievenmakelaars onderdeel uit van een breed palet aan instrumenten, waarmee we burgerparticipatie vormgeven.’