Studenten krijgen van rechter opnieuw gelijk over energietoeslag

De rechter heeft opnieuw geoordeeld dat studenten als groep niet van energietoeslag uitgesloten mogen worden. Ditmaal stelde de rechtbank Noord-Nederland twee studenten uit Groningen in het gelijk. De gemeente gaat niet in hoger beroep en bekijkt van ongeveer 250 studenten opnieuw of zij in aanmerking komen voor de energietoeslag.

De Groningse studenten spanden een zaak aan tegen de gemeente die bepaalde dat de ze niet in aanmerking kwamen voor de toeslag. De rechtbank Noord-Nederland deed op 14 augustus uitspraak en stelde de studenten in het gelijk.

Eerder bepaalden rechtbanken in Arnhem, Amsterdam en Utrecht in vergelijkbare zaken dat studenten niet mochten worden uitgesloten van de energietoeslag alleen omdat ze student zijn.

Einde discussie

Het college van Groningen volgt de redenering van de rechtbank en gaat niet in hoger beroep. ‘Met de uitspraak is er duidelijkheid gegeven door de rechtbank,’ aldus wethouder Eelco Eikenaar. Het is bovendien de vierde uitspraak over het maken van onderscheid op basis van het feit dat inwoners student zijn. Daarmee is wat ons betreft een eind gekomen aan deze discussie. We willen hierover niet nog langer in de rechtszaal tegenover onze inwoners staan.’

Opnieuw bekijken

De gemeente gaat van ongeveer 250 studenten die nu nog in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure zitten, bekijken of zij in aanmerking komen voor een toeslag van 600 of 2000 euro. Dat gebeurde ook in de andere steden na de rechterlijke uitspraak. Het zou volgens Eikenaar ‘rechtvaardig’ zijn om alle studenten alsnog in de gelegenheid te stellen een aanvraag te doen. ‘Maar los van het probleem van de kosten en de uitvoerbaarheid, is het opnieuw openstellen van de regeling wettelijk niet mogelijk.’

Energietoeslag 2023

Dat komt omdat het gaat om de regeling van vorig jaar en die is niet meer aan te vragen. De energietoeslag voor 2023 is naar verwachting pas in het najaar aan te vragen. Het wetsvoorstel is op 3 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de wet wordt aangenomen en in werking treedt, kunnen gemeenten (het restant van) de energietoeslag uitkeren aan huishoudens met een laag inkomen. Ze konden tot 1 juli dit jaar al wel 500 van de 1300 euro toeslag van 2023 uitkeren. Een landelijke uitvoering is op zijn vroegst pas in 2025 aan de orde.

Tegemoetkoming

Het goede nieuws voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs is dat zij in het wetsvoorstel in 2023 een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro krijgen. Dit verloopt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een langgekoesterde wens van onder meer gemeenten. Overige (uitwonende) studenten kunnen dan net als alle andere inwoners toeslag aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Oplossing

De gemeente Groningen heeft voortdurend gepleit voor een oplossing voor studenten die via de DUO loopt. ‘Voor 2022 is deze oplossing er niet gekomen waardoor we dankzij de wetgever in Den Haag in deze situatie zijn beland. Mede door de studenten die rechtszaken hebben aangespannen tegen de uitsluiting van de energietoeslag is die er voor 2023 nu wel,’ aldus Eikenaar.