Amsterdam buigt zich over energietoeslag studenten

Amsterdam gaat opnieuw kijken naar de aanvragen van studenten voor de energietoeslag. Onlangs bepaalde de rechter dat de gemeente studenten als groep ten onrechte uitsloot van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Amsterdam gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak, laat een woordvoerder woensdag weten.

Naar aanleiding van het besluit van de rechter past de gemeente de voorwaarden voor de energietoeslag aan. In de nieuwe regels staat niet meer dat wie student is geen aanspraak kan maken op het geld. De eenmalige energietoeslag is een landelijke regeling, die in 2022 in het leven werd geroepen voor mensen met een laag inkomen, vanwege de oplopende prijzen voor energie.

Nieuwe voorwaarden

Ongeveer 2000 studenten vroegen de toeslag aan in Amsterdam, inclusief de student die naar de rechter stapte toen zijn verzoek werd afgewezen. De aanvragen van deze groep worden dus opnieuw beoordeeld, maar daarbij kijkt de gemeente nog steeds naar allerlei voorwaarden, legt de woordvoerder uit.

Zo moet de aanvrager een eigen energiecontract hebben, 21 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben niet hoger dan 120 procent van het minimumloon. Het maximale bedrag dat een student kan lenen bij DUO wordt daarbij opgeteld, ‘ongeacht of de student wel of niet volledig leent’.

De verwachting is dan ook niet dat alle 2000 studenten die een aanvraag deden nu alsnog het geld krijgen uitgekeerd. In Amsterdam gaat het om in totaal 1800 euro voor het jaar 2022. De gemeente heeft volgens de woordvoerder genoeg geld en menskracht om de aanvragen van deze groep te bekijken en de toeslag toe te kennen aan degenen die er alsnog voor in aanmerking komen.

Regeling gesloten

Amsterdamse studenten die nog géén aanvraag voor de energietoeslag deden, kunnen die nu niet alsnog indienen, benadrukt de gemeentewoordvoerder. De regeling is al gesloten. Amsterdam wijst naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat moet ‘een rechtvaardige regel’ opstellen voor alle studenten, vindt de gemeente.

Het ministerie zei eerder dat gemeenten geen energietoeslag aan studenten moeten uitkeren, maar wel kunnen helpen via de zogenoemde bijzondere bijstand. Daar zitten echter veel strengere voorwaarden aan dan aan de energietoeslag voor arme huishoudens, zo legde Legal Advice Wanted eerder uit. Dat juridische adviesbureau stond de student bij die in Amsterdam de afwijzing van zijn aanvraag voor de toeslag aanvocht bij de rechter.

In meerdere steden staan rechtszaken op de planning van studenten die de afwijzing van hun aanvraag voor de energietoeslag aanvechten. Overigens zijn er ook gemeenten die zelf besloten studenten niet als groep uit te sluiten.