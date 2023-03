Geld voor samenwerking bij aanpak mensen met verward gedrag

Vanaf volgende week kan subsidie aangevraagd worden om de samenwerking tussen zorg, gemeenten en politie voor mensen met verward of onbegrepen gedrag te verbeteren. Er wordt in totaal 111 miljoen euro in het speciale Actieprogramma Grip op Onbegrip gestoken.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) stopt 59 miljoen extra in het Actieprogramma Grip op Onbegrip tot 2026. Circa 14,75 miljoen euro op jaarbasis. Dat komt bovenop de 52 miljoen euro die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eerder beschikbaar stelde. De samenwerking tussen beide ministeries werd eerder al aangekondigd.

Politie, gemeenten en zorgaanbieders/hulpverleners gaan intensiever samenwerken door bijvoorbeeld de inzet van een wijk-GGD’er die de schakel vormt tussen de zorg, de gemeente en de politie. Door deze verbinding komen mensen die zorg nodig hebben eerder in beeld.

Verdeling

De 59 miljoen euro tot en met 2026 is als volgt verdeeld:

Er is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar voor het verstevigen van afspraken over de samenwerking op het moment van en rondom een melding van verward gedrag.

Er is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de samenwerking ná een melding of na (vroeg-)signalering van verward gedrag. Onder meer voor het aanstellen van een gemeentelijke of regionale functie vroegsignalering en opvolging in de wijk, zoals de wijk-ggd’er.

Voor de aanpak van grootstedelijke problematiek in zeven grote steden is aanvullend in totaal 14 miljoen euro beschikbaar. In deze zogenoemde hotspots doen de meeste meldingen zich voor.

Subsidie aanvragen

In iedere veiligheidsregio kunnen ketenpartners gezamenlijk subsidie aanvragen. Dat kan vanaf 15 maart voor ‘Onbegrepen Gedrag: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s’.

Vanaf 13 maart staat de aanvraag open voor ‘Vroegsignalering en opvolging in de wijk’ en Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag.

Op bezoek

Minister Yesilgöz van JenV en minister Helder van SZW gaan in mei en april op bezoek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar bespreken ze met betrokken partijen hoe de zorg en ondersteuning voor personen met verward en onbegrepen gedrag verbeterd kan worden. De ministeries VWS en J&V organiseren vanaf maart 2023 ook een tour langs de veiligheidsregio’s om de samenwerking te stimuleren.