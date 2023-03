Een derde van jongeren in de jeugdzorg voelt zich niet gehoord

Een op de drie jongeren die met jeugdzorg te maken heeft, vindt dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de organisatie van vertrouwenspersonen Jeugdstem.

De organisatie van vertrouwenspersonen voert het onafhankelijke vertrouwenswerk uit dat onder de Jeugdwet valt. Er deden in totaal 133 jongeren tussen de 12 en 21 jaar mee aan het onderzoek. Daaruit komt naar voren dat ruim een derde van de jongeren die te maken heeft met jeugdzorg zich niet gehoord voelt. Met als gevolg dat ze gevoelens van machteloosheid, onbegrip, onduidelijkheid en eenzaamheid ervaren.

De uitkomst verbaast Jeugdstem niet. ‘We wisten al dat heel wat jongeren zich niet gehoord voelen in de jeugdzorg. Om nog beter in de kaart te brengen hoe groot het probleem is, hebben we het verder laten onderzoeken.’.

Signaal serieus nemen

Het is een signaal dat serieus genomen moet worden. Pieter Wetser, bestuurder bij de organisatie: ‘Onze vertrouwenspersonen horen nog te vaak van jongeren dat er niet naar ze wordt geluisterd. Dit onderzoek bevestigt dat beeld nog eens.’ Hij wijst ook op het rapport ‘Recht doen aan kinderen en ouders’ van de Reflectiecommissie Jeugdrechters. Daarin wordt er op gewezen dat het horen van kinderen van groot belang is. Jeugdrechters moeten beter luisteren naar ouders en kinderen, zo is een van de conclusies.

Campagne

De onderzoeksuitkomsten zijn voor Jeugdstem reden voor de (online) campagne ‘Laat je horen’. Hierin roepen jongeren andere jongeren die te maken hebben met jeugdzorg op om in actie te komen en van zich te laten horen. De campagne wordt ingezet op Instagram, Facebook, Tiktok en YouTube.