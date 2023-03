Subsidie beschikbaar: ervaar wat MDT voor jouw gemeente kan betekenen!

Foto: Martijn van de Griendt

Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen en gemeenten. Tijdens dit programma kiezen jongeren – tussen de 12 en 30 jaar oud – er zelf voor hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en tegelijkertijd iets te doen voor een ander. MDT helpt gemeenten bij maatschappelijke opgaven voor jongeren en biedt unieke kansen voor het jeugdbeleid. Gemeenten worden nú uitgenodigd om subsidie aan te vragen en kennis te maken met MDT via de subsidieoproep ‘MDT-kort voor gemeenten’.

Unieke kansen voor jeugdaanbod

Gemeenten hebben de belangrijke taak om bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jongeren. MDT helpt hierbij. Veel gemeenten zetten MDT in als aanvulling op het bestaande jeugdaanbod en zien het programma als een manier om jongeren via maatwerk te ondersteunen bij hun ontwikkelbehoeften. Gemeenten die al ervaring hebben opgedaan met MDT, geven aan dat het programma jongeren centraal stelt en bijdraagt aan een positief en preventief jeugdbeleid. MDT wordt door gemeenten ingezet op thema’s als jongerenparticipatie, jeugdzorg, jeugdwerkloosheid, schooluitval, schulden, sport en eenzaamheid.

‘We zien bepaalde groepen afhaken en minder vertrouwen hebben in de overheid. Hoe zorgen we ervoor dat we niet tegenover elkaar komen te staan en jongeren zich in een hoek gezet voelen? Ook hierin kan maatschappelijke diensttijd een brug slaan.’ – Paul Depla, burgemeester gemeente Breda.

Jongeren in beeld

Het is voor gemeenten een uitdaging om jongeren in beeld te krijgen. MDT kan daarvoor een oplossing bieden, omdat het programma voor een brede doelgroep toegankelijk is en niet alleen voor jongeren met een specifieke indicatie of hulpvraag. Jongeren staan binnen hun MDT zélf aan het roer en alles draait om hun intrinsieke motivatie.

‘Het mooie aan maatschappelijke diensttijd is dat het voor alle jongeren is, niet alleen voor probleemjongeren. Het is een manier om mensgericht naar ze om te kijken en dezelfde taal te spreken. En dat werkt! Ik heb het gezien in onze stad, honderden jongeren deden mee.’ – Gert-Jan van Noort, wethouder gemeente Harderwijk.

Sluit je aan!

Met meer dan 5.000 partnerorganisaties, meer dan 60.000 jongeren die deelnemen en nog eens ruim 98.000 jongeren die mee kunnen gaan doen, maakt MDT écht een verschil in de samenleving. Sluit jij ook aan met jouw gemeente? Maak nu kennis met MDT via de subsidieoproep ‘MDT-kort voor gemeenten’ en organiseer een kortlopend MDT-project binnen jouw gemeente!