Waarschijnlijk dit voorjaar akkoord over jeugdzorg

De eind december stukgelopen onderhandelingen tussen het Rijk en gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg zijn hervat. Beide partijen streven ernaar om in het voorjaar tot een akkoord te komen.

Dat schrijft staatssecretaris Van Ooijen (Jeugdzorg) aan de Tweede Kamer. ‘Zowel gemeenten als Rijk hebben de wens om spoedig tot een hervormingsagenda met passende financiële afspraken te komen en deze voortvarend ter hand te nemen in de komende jaren,’ aldus Van Ooijen. ‘Het gezamenlijk streven is om in april tot afspraken te komen, ook met het oog op de voorjaarsbesluitvorming,’ aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een update.

Hervormingsagenda

Die zogeheten hervormingsagenda had er al in januari 2022 moeten liggen. In het document moeten afspraken worden vastgelegd over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg. Die worden niet alleen gemaakt door het Rijk en de gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met jeugdzorgaanbieders en professionals.

Onderhandelingen

De onderhandelingen tussen het Rijk en gemeentekoepel VNG over de spreiding van de financiële risico’s liepen stuk omdat gemeenten te weinig garanties kregen. Het kabinet heeft al bezuinigingen op de jeugdzorg ingeboekt, nog zonder dat er afspraken zijn gemaakt over maatregelen en zonder dat er een garantie is dat die maatregelen ook leiden tot het gewenste bezuinigingsbedrag.

Financieel geschil

Het is de vraag of de Tweede en Eerste Kamer genoegen nemen met de brief van Van Ooijen. De Eerste Kamer had eind januari van hem geëist dat hij de senaat voor 1 maart zou laten weten hoe het financiële geschil tussen Rijk en gemeenten zou worden opgelost. In de brief die Van Ooijen maandag naar de Kamer heeft gestuurd, wordt met geen woord over een oplossing gerept.

Bezuinigingen

Gemeenten moeten dit jaar 374 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg realiseren. Van Ooijen heeft dat bedrag al ingeboekt en volgens hem hebben gemeenten daarmee ingestemd. Volgens de VNG is dat niet zo. ‘Zonder afgesproken agenda met feitelijke maatregelen is er geen enkele grond voor deze besparing in 2023,’ schreef de VNG vorige maand in een pittige brief aan de staatssecretaris.