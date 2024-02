Maatschappelijke diensttijd stimuleert positief jeugdbeleid

Gemeenten vervullen een cruciale rol in het bevorderen van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jongeren. De maatschappelijke diensttijd (MDT) helpt daarbij. Veel gemeenten zetten MDT al in. Als je nu aansluit als gemeente kun je hiervoor subsidie aanvragen.

MDT is een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. De jongeren die meedoen ontwikkelen hun talenten, ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en betekenen iets voor een ander. Een groeiend aantal gemeenten sluit zich aan.

Ontwikkeling jeugdbeleid

Gemeenten gebruiken MDT vaak om positief en preventief jeugdbeleid te ontwikkelen en samen met jongeren te bepalen welke lokale maatschappelijke vraagstukken om aandacht vragen. Zo organiseert gemeente Elburg het MDT-project Het beste idee van Elburg, met als doel de gemeente aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor jongeren.

Daarnaast wordt MDT regelmatig ingezet bij het ontwikkelen van preventief beleid in het kader van bijvoorbeeld betalings- en schuldenproblematiek of jeugdwerkloosheid. MDT biedt ook mogelijkheden als aanvullend beleidsinstrument bij gemeentelijke uitdagingen, zoals voortijdig schoolverlaten, jeugdzorg, drugs- en verslavingsproblematiek.

Iedereen kan meedoen

Een belangrijk kenmerk van MDT is dat het voor álle jongeren toegankelijk is. In gemeente Westland plukken ze daar al een tijdje de vruchten van. ‘In ons sociaal beleidskader staan net zoveel aandachtsgebieden als de letters in ons alfabet,’ vertelt oud-wethouder Piet Vreugdenhil. ‘Maar in de kern gaat het erover dat iedereen mee moet kunnen doen. Dankzij MDT komen wij in contact met jongeren die we hiervoor nog niet bereikten. Zij kunnen nieuwe vaardigheden opdoen en zich inzetten voor de maatschappij.’

Jongerenparticipatie

Gemeente Tilburg heeft zich ook aangesloten bij het MDT-programma en heeft jongerenparticipatie hoog op de agenda staan. Beleidsadviseur Hanneke Reijrink: ‘Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen vóór, maar ook mét jongeren wil werken? Dan is MDT een manier om dat te doen.’

De gemeente wil jongeren de kans geven mee te doen in de samenleving en zichzelf te ontwikkelen. ‘Het gevoel dat je ergens bij hoort en dat er mensen zijn op wie je kan rekenen, zijn de basis-ingrediënten om lekker in je vel te zitten,’ aldus Reijrink. ‘Met MDT bereiken we meer en andere jongeren. Jongeren die niet snel zeggen ‘Ik wil iets voor een ander doen’, maar uiteindelijk toch in beweging komen. Ik ben trots dat we dat voor elkaar krijgen.’

Sluit je aan

Met 6.500 organisaties, meer dan 100.000 jongeren die deelnemen en nog eens 200.000 jongeren die in de komende jaren mee kunnen gaan doen, maakt MDT écht een verschil in de samenleving. Sluit jij ook aan?