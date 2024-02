De nieuwe standaard in AI voor gemeenten met Copilot

Van ambtenaren tot marketeers, veel gebruikers vertrouwen momenteel op ChatGPT voor hun AI-behoeften. Een recente rondvraag van EenVandaag onder 137 gemeenten onthulde dat ongeveer driekwart van de ambtenaren ChatGPT gebruikt voor verschillende doeleinden: als informatiebron, sparringpartner en voor het schrijven van teksten. Echter, veel gemeenten hebben geen goed zicht op hoe medewerkers deze technologie precies gebruiken, wat potentiële risico’s met zich meebrengt.

In dit artikel zoomen we verder in op privacy bewuste chatbots en hoe je verantwoordelijk kunt omgaan met AI-systemen. Waarbij we stilstaan bij Copilot, voorheen Bing Chat Enterprise (onderdeel van de 365-licentie) en de toenemende populariteit van deze chatbot onder gemeenten en overheden.

Kracht en ethiek in balans

Als directielid, beleidsmedewerker of strateeg binnen de gemeente ben je je bewust van de toenemende rol van AI-technologie, vooral in het vormgeven van toekomstige strategieën en in besluitvorming. In dit digitale tijdperk is het van cruciaal belang om niet alleen krachtige AI-tools te benutten, maar ook om ethische en privacy kwesties voorop te stellen. Bij het gebruik van AI zijn de volgende ethische en privacyoverwegingen van belang:

Transparantie en uitlegbaarheid : AI-systemen moeten transparant zijn in hun besluitvorming en kunnen uitleggen hoe ze tot bepaalde conclusies komen.

: AI-systemen moeten transparant zijn in hun besluitvorming en kunnen uitleggen hoe ze tot bepaalde conclusies komen. Privacy en gegevensbescherming : Het is cruciaal om persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan de geldende privacywetgeving.

: Het is cruciaal om persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan de geldende privacywetgeving. Bias en discriminatie : Het vermijden van inherente vooroordelen en het zorgen voor eerlijke resultaten zonder discriminatie op basis van demografische kenmerken.

: Het vermijden van inherente vooroordelen en het zorgen voor eerlijke resultaten zonder discriminatie op basis van demografische kenmerken. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid : Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de beslissingen van AI-systemen en hoe eventuele fouten worden behandeld.

: Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de beslissingen van AI-systemen en hoe eventuele fouten worden behandeld. Veiligheid en beveiliging: Bescherming van AI-systemen tegen aanvallen en misbruik om schade te voorkomen.

Deze overwegingen zijn essentieel bij het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van AI om ethische en verantwoorde praktijken te waarborgen. Daarnaast moet je ‘onethisch en onveilig’ schaduwgebruik effectief vermijden via doordachte regulering en beleidsinitiatieven.

Privacy bewuste chatbots voor overheidsdiensten

Copilot maakt gebruik van de technologie van ChatGPT4, maar draait binnen de tenant van Office 365. Hierdoor zijn veiligheid en beveiliging, privacy en gegevensbescherming geborgd. Voor de andere punten is het noodzakelijk dat gebruikers zich goed laten informeren over de technologie die ze gebruiken en dat er richtlijnen worden opgesteld.

Met de toename van de hoeveelheid gegevens die chatbots verzamelen en verwerken, zullen ethische en privacy kwesties steeds belangrijker worden. Het is essentieel dat chatbots ethisch worden gebruikt, met respect voor gegevensbescherming. Copilot is een voorbeeld van een bot die is ontworpen met een ethisch bewust ontwerp, waarbij privacy en transparantie centraal staan.

Veiligheid en compliance

In tegenstelling tot ChatGPT, waarvan het gebruik door rijksambtenaren wordt afgeraden vanwege potentiële risico’s, biedt Copilot een veilige en verantwoorde oplossing voor het gebruik van AI binnen overheidsinstanties. Een van de belangrijkste voordelen van Copilot is de ongeëvenaarde veiligheid en compliance die het biedt. Als onderdeel van Microsoft 365 voldoet Copilot aan dezelfde strikte compliance-normen als Office 365.

Het is belangrijk op te merken dat de gratis versie van ChatGPT, een vergelijkbare AI-chatbot, onder vuur ligt vanwege ethische en privacy kwesties. In tegenstelling tot Copilot is ChatGPT niet gecontracteerd, waardoor er geen transparantie is over hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt. Bovendien ontbreekt het aan contractuele afspraken, wat betekent dat gebruikers geen zicht hebben op de bronnen die worden gebruikt voor de input van ChatGPT. Dit gebrek aan transparantie en controle verhoogt de bezorgdheid over de privacy en ethiek van het gebruik van deze AI-technologieën.

Een dieper begrip van Copilot

Copilot onderscheidt zich door het bieden van meer inzicht en controle over het gebruik van AI-technologie binnen jouw organisatie. Gebruikers krijgen een dieper begrip van hoe Copilot werkt en de toepassing in verschillende contexten binnen de organisatie. Deze verbeterde inzichten stellen je in staat om nauwlettender toezicht te houden op de activiteiten en beslissingen die Copilot ondersteund.

Verantwoordelijk AI-gebruik in de praktijk

Door het verhoogde inzicht kunnen organisaties ethische richtlijnen beter handhaven en ervoor zorgen dat AI-systemen zoals Copilot op een verantwoorde manier worden gebruikt. Dit omvat onder meer het vermijden van situaties waarin de privacy van individuen wordt geschonden door ongeoorloofd gebruik van hun gegevens. Alsook het minimaliseren van risico’s op vooroordelen en discriminatie, en het waarborgen van transparantie en uitlegbaarheid bij het nemen van beslissingen door AI-systemen.

Bovendien biedt Copilot tools en functies die organisaties helpen bij het implementeren van maatregelen voor gegevensbescherming en privacy. Dit kan bijvoorbeeld het instellen van gebruikersrechten en toegangsbeheer omvatten, evenals het monitoren van gegevensstromen en het implementeren van versleutelings- en anonimiseringstechnieken om de veiligheid van gevoelige informatie te waarborgen.

Verantwoordelijk omgaan met de kracht van AI

Kortom, Copilot stelt organisaties in staat om ethische richtlijnen na te leven en privacy te beschermen door verbeterd inzicht en controle over het gebruik van AI-technologie binnen de organisatie. Met deze tools en functionaliteiten kunnen organisaties verantwoordelijk omgaan met de kracht van AI en tegelijkertijd de belangen van individuen en de samenleving beschermen.

Copilot Highlights

Wat we nu weten: Redenen om Copilot te gebruiken

Copilot is onderdeel van de Microsoft 365 licentie, en beschikbaar voor alle Office 365 gebruikers. Veel gebruikers gebruiken nu nog de gratis versie van ChatGPT, maar Copilot is een beter alternatief om de volgende redenen:

Copilot heeft strikte compliance-normen net als Office 365 en is daarmee veilig in gebruik.

Maakt gebruik van GPT4 (het betaalde model van ChatGPT), waarmee het model een hoogwaardige output heeft.

Kan teksten samenvatten, brieven schrijven, vragen stellen, etc.

Je kan er afbeeldingen mee genereren en analyseren. Je kan ook een screenshot maken en deze analyseren.

Mogelijkheid om grote pdf-documenten te analyseren. Heel handig als je door veel documenten moet lezen.

Zoeken op het internet en gegenereerde teksten verifiëren op inhoud. Ook worden er bij de gegenereerde teksten veel bronverwijzingen gegeven.

Slotbepaling

Hoewel demissionair staatssecretaris Van Huffelen het gebruik van AI-technologie zoals ChatGPT afraadt, blijkt uit de rondvraag dat gemeentelijke ambtenaren er toch graag gebruik van maken. Er zitten namelijk potentie en veelbelovende mogelijkheden in generatieve AI om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Copilot vertegenwoordigt een toekomstgerichte keuze die niet alleen voldoet aan ethische normen, maar ook aan de behoeften van moderne overheidsinstanties.

Ondertussen is OpenAI is hard aan het werk om met de wet- en regelgeving rondom privacy en gegevensbescherming duidelijke kaders op te stellen en AVG-compliant te zijn. Daarmee wordt het voor bedrijven veel makkelijker te gebruiken en is GPT4 nog steeds een sterk model. De betaalde versie van ChatGPT is ook ‘veilig’, maar deze is duurder en moet apart gecontracteerd worden. Dit maakt Copilot een aantrekkelijke optie voor overheidsinstanties die streven naar veiligheid, efficiëntie en ethische verantwoordelijkheid in hun AI-gebruik.

Ben jij werkzaam bij een gemeente en wil je je verdiepen in de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie nog meer biedt? Schrijf je in voor de opleiding AI & Gemeente en ga zelf aan de slag om te ervaren wat AI is en kan bieden.