Wijziging wetten en regels per 1 juli 2023

Wat verandert er per 1 juli 2023 in wet- en regelgeving voor gemeenten? Bepaalde besluiten moeten niet alleen fysiek, maar ook digitaal ter inzage worden gelegd en de aflosperiode van een gemeentelijk schuldhulptraject wordt korter. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in wetten en regels.

Volledige inwerkingtreding Wet elektronische publicaties (Wep)

De Wet elektronische publicaties (Wep) heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. Het eerste deel ging op 1 juli 2021 in en vanaf 1 juli dit jaar geldt de volledige wet. Dan is het voor overheden verplicht om bepaalde besluiten, naast fysiek, ook digitaal ter inzage te leggen.

Voor bepaalde (voorgenomen) besluiten is wettelijk voorgeschreven dat deze ter inzage worden gelegd. Dit geldt vaak voor besluiten die een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving van inwoners, zoals bij milieuvergunningen. KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties zette de belangrijkste informatie over hoe deze verplichting toegepast moet worden op een rij.

Aflosperiode Msnp korter

De aflosperiode van een minnelijke schuldregeling (Msnp) wordt vanaf 1 juli 2023 verkort van 36 naar 18 maanden. De schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten duren voortaan dus anderhalf jaar. De bedoeling is om makkelijker door te stromen van de gemeentelijke schuldhulp naar de wettelijke schuldsanering.

Er is geen wetswijziging voor nodig, omdat in de wet geen regels staan over het minnelijk traject. ‘Dat past ook niet goed bij het karakter ervan, omdat het ruimte biedt om in onderlinge afstemming tussen schuldhulpverleners en schuldeisers tot overeenstemming te komen, waarbij er ook ruimte is voor maatwerk.’

Wijziging Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) wijzigt per 1 juli onder andere op het gebied van huishoudelijke hulp en verwerken van persoonsgegevens. Cliënten met een Wlz-indicatie hebben recht op onafhankelijke ondersteuning op grond van de Wet langdurige zorg. Voorafgaand aan het indicatiebesluit is die cliëntondersteuning belegd bij gemeenten vanuit hun zorgplicht, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijft zo.

Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat een beroep kan worden gedaan op een cliëntondersteuner vanuit de Wlz. Er blijft een overgang tussen de Wmo en de Wlz. De wijziging moet de samenwerking tussen de uitvoerders en gemeenten, als er een Wlz-indicatie te voorzien is, stimuleren. Zoals het ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes welke zorg een cliënt nodig heeft en waar. Dit geldt ook voor de overgang van de Jeugdwet naar de Wlz.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 worden de hoogte van de uitkeringsbedragen van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Daarmee veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht van de VNG staan alle bedragen.

Betalen voor wegwerpbekers en -bakjes van plastic

In de strijd tegen zwerfafval mogen ondernemers per 1 juli geen gratis wegwerpbekers en -bakjes met plastic meer aanbieden. Klanten betalen daar straks een extra bedrag voor. Ook ondernemers verplicht om een herbruikbare optie aan te bieden. Dat kan op twee manieren: ondernemers vullen de beker of het bakje die de klant zelf meebrengt of bieden een beker of bakje aan met statiegeld. Volgens staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gaan de nieuwe regels ‘enorm veel afval én zwerfafval schelen’.