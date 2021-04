Slecht zicht op gemeentelijke samenwerking, iemand? Waakhonden van de democratie moeten om te beginnen weten waar ze publicaties kunnen vinden. Op 1 juli treedt een half jaar later dan gepland de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken liet de Kamer per brief onder andere weten dat ‘een vijftigtal gemeenten de publicatie van kennisgevingen in het elektronisch gemeenteblad nog moet inrichten’. Dat was in september vorig jaar. ‘Gelet op de verwachte impact,’ had de VNG ruim een jaar ervoor nog zo gezegd, ‘adviseren wij u tijdig met de implementatie te beginnen.’

Voor altijd in eigen laag

De hoofdregel van het wetsvoorstel is dat besluiten van bestuursorganen altijd in het publicatieblad van hun ‘overheidslaag’ worden gezet: besluiten van provinciale organen in het Provinciaal Blad, van gemeentelijke organen in het Gemeenteblad en besluiten van organen van het waterschap in het Waterschapsblad.

Een overzichtelijk systeem. Dat betreft overigens alleen besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, beleidsregels of andere besluiten die niet tot een of meerdere belanghebbenden zijn gericht (kort gezegd: besluiten van algemene strekking). Besluiten die wel tot een of meerdere belanghebbenden zijn gericht worden nog steeds middels toezending bekendgemaakt.

Bekendmaking samenwerking

Dat geldt ook voor de gemeenschappelijke regeling, die vastgesteld wordt bij besluit van de deelnemers (die deelnemers moeten hun besluit overigens zelf wel bekendmaken in het eigen publicatieblad). De bekendmaking in een notendop:

Type regeling Bekendmaking GR* tussen uitsluitend gemeentebesturen of tussen gemeente- en waterschapsbesturen (H1 en H5 Wgr) Gemeenteblad van de gemeente van plaats van vestiging (of daartoe in de GR aangewezen gemeentebestuur in andere gevallen) GR waaraan een provinciebestuur deelneemt (H2, H4, H6 en H7 Wgr) Provinciaal blad van de provincie van plaats van vestiging (of daartoe in de GR aangewezen provinciebestuur in andere gevallen) GR tussen uitsluitend waterschapsbesturen (H3 Wgr) Waterschapsblad van het waterschap van plaats van vestiging (of daartoe in de GR aangewezen waterschapsbestuur in andere gevallen) *Gemeenschappelijke regeling

Besluiten samenwerkingsverband

Tot zover is het nog niet zo spannend. Uit het gekozen uitgangspunt vloeit logischerwijs ook voort dat besluiten van het bestuur van een openbaar lichaam, het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan in het Blad gemeenschappelijke regeling (Bgr) worden geplaatst.

Dat geldt dan voor besluiten van algemene strekking die het bestuur van het samenwerkingsverband op eigen titel neemt. Anders gezegd: oefent het bestuursorgaan eigen geattribueerde bevoegdheden uit (denk aan de begroting, financiële verordeningen, reglementen van orde e.d.) of betreffen het aan hem overgedragen bevoegdheden uit, dan volgt bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling (onderdeel overheid.nl).

En bij mandaat?

Maar veel gemeenschappelijke regelingen werken ook met mandaat vanuit de deelnemers. Als exponent hiervan zien we bijvoorbeeld de omgevingsdiensten. Daarnaast stipte ik al aan hoe daarmee het stelsel van de Wet gemeenschappelijke regelingen ook wordt doorkruist. Ook voor de bekendmaking heeft het gevolgen, iets waar de regering gelukkig ook expliciet aandacht aan heeft besteed.

Bij de totstandkoming van de Wep schreef de regering dat bekendmaking van besluiten van algemene strekking die in mandaat genomen zijn namens een gemeente, provincie of waterschap moet plaatsvinden in het Gemeenteblad, het Provinciaal Blad dan wel Waterschapsblad. Dit omdat de in mandaat genomen besluiten en de voorbereiding daarvan moeten worden toegerekend aan het mandaterende bestuursorgaan.

Dat lijkt me een zeer terechte overweging. Overigens kan het hierbij nooit gaan om algemeen verbindende voorschriften, maar wél om beleidsregels of andere besluiten van algemene strekking, zoals (onder)mandaatbesluiten.