Burgemeesters dringen aan op opening terrassen

Een nieuwe oproep van burgemeester Halsema van Amsterdam om terrassen en andere buitenruimtes te openen, krijgt van haar ambtgenoten overwegend steun. Zo laten de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam, Dijksma van Utrecht en Van Zanen van Den Haag weten dat zij hetzelfde willen, mits het veilig kan.

‘Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan,’ aldus Dijksma. ‘Zo geef je mensen gecontroleerd meer ruimte om te genieten van de buitenlucht’, zegt Aboutaleb. Ook het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s zitten, is voorstander van ‘stapje voor stapje versoepelingen, afhankelijk van de stand van zaken van de vaccinatie en de epidemiologische toestand’, zo laat de woordvoerder van voorzitter Bruls weten.

Niet iedereen overtuigd

De oproep uit de grote steden ontlokt ook enkele reacties van andere burgemeesters. VVD-burgemeester Marco Out van Assen vindt het net als het kabinet nog te vroeg.

Burgemeester Out: opening van terrassen nog niet verantwoord: De oproep van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om de terrassen op een verantwoorde manier open te stellen, krijgt voorlopig geen steun van burgemeester Marco Out van Assen. https://t.co/ldZv9zRIpq pic.twitter.com/ApmbaXr6Ji — drenthe (@drenthe) April 3, 2021

Maar steun van buiten de grote steden is er ook, zoals van burgemeester Bert Blase uit Heerhugowaard.

Beter (veel te laat) dan nooit. Het is echt verstandiger de terrassen te benutten en de expertise vd horeca in te zetten, dan de buitenruimte tot vogelvrij gebied te verklaren. ‘Burgemeesters vier grote steden willen dat terrassen weer opengaan /via @NOS’ https://t.co/RIkYUtKpPD — Bert Blase (@BertBlase) April 3, 2021

Versoepelingen

Het Veiligheidsberaad, licht Bruls toe, is met het kabinet in overleg over een ‘aangepaste routekaart’ voor openstellingen. ‘Dit plan staat onder regie van het kabinet. Over de invulling van het plan kunnen we nu nog niets zeggen. We hopen dat dit plan er de komende twee weken zal zijn.’

In het RTL4-programma Beau riep Halsema de overheid op om buitenruimtes zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. Zo ontstaan er minder chaotische situaties in parken. Afgelopen week was het onder meer in het Vondelpark veel te druk, wat leidde tot onrust toen de politie het park ontruimde. ‘Het gaat in zulke groten getale, dat je niet kunt verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden’, zei Halsema over de drukte in de parken.

‘Drukte is er toch wel’

Volgens Halsema is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, ook bij lokale bestuurders. Het is dan ook niet de eerste keer dat ze oproept tot het openen van terrassen. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens de burgemeester achterhaald. ‘Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid.’

Halsema zegt dat ze de gevolgen van het coronavirus niet relativeert. ‘Heropeningen moeten verantwoord gebeuren.’ Overigens staat half april een proef met de opening van kroegen in Utrecht gepland. TNO houdt het reilen en zeilen daar in de gaten.