Half april proef met opening cafés in Utrecht

Half april kunnen vijf kroegen de deuren voor gasten openen tijdens een Fieldlab Cafés in Utrecht. De cafés in de binnenstad doen mee aan het gecontroleerde experiment, waarbij TNO kijkt of en hoe de gasten en het personeel van het café zich houden aan de maatregelen en afspraken.

De gemeente Utrecht kreeg in februari al groen licht om een proef te doen met het heropenen van cafés, maar de vraag was hoe en wanneer. Nu is de invulling bekend. Het Fieldlab Cafés is van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 april in vijf horecazaken in de binnenstad. Dit zijn Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement.

Gasten en medewerkers moeten aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Iedereen moet bijvoorbeeld een negatief coronatestbewijs kunnen overleggen. Reserveren kan vanaf woensdag 7 april, voor een tijdsslot van 1,5 uur of 3 uur.

Veilig open

TNO begeleidt het experiment, dat in nauwe samenwerking tussen de Rijksoverheid, Koninklijke Horeca Nederland, Horeca Alliantie, GGD regio Utrecht en de gemeente plaatsvindt. De resultaten worden gebruikt om te bekijken of en hoe cafés en kroegen weer veilig en verantwoord open kunnen.

Lichtpunt

‘De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horeca-ondernemers én hun gasten,’ aldus burgemeester Sharon Dijksma. Ze wilde ook gaan testen met het heropenen van restaurants, maar kreeg daar geen toestemming voor vanuit het Rijk.