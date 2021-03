Premier is ontsteld, burgemeester Urk ontspant

Premier Rutte haalde gisteren stevig uit naar de Sionkerk op Urk, die de coronamaatregelen laat varen: ‘Ik ben er heel ontsteld over.’ Burgemeester Cees van den Bos van Urk (SGP) wond zich niet zo op.

‘Urk mag achter de voordeur van kerken niet handhaven,’ stelt hij. De burgemeester heeft namelijk geen ‘bevelsbevoegdheid’ bij religieuze en levensbeschouwelijke locaties zoals een kerk. De SGP in de Tweede Kamer maakte zicht hier sterk voor tijdens de behandeling van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Rutte: denk aan medemens

Rutte erkende dat er formeel geen mogelijkheid is. Maar volgens de premier ‘hebben ze ook een verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap in Nederland. Volgens mij is het ook heel christelijk om ook die verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen. Daar vertrouw ik ook op.’

Namens het kabinet zal Justitieminister Grapperhaus als corona-afgezant gaan praten met de kerkleiders om deze boodschap over te brengen, aldus de premier. ‘We vragen iedereen in Nederland, ook de kerkgemeenschap op Urk, om een gezamenlijke inspanning te blijven leveren om het virus te bestrijden.’

‘Welzijn boven bescherming’

De Sionkerk, die plek heeft voor zo’n vijfhonderd mensen, heeft het beleid sinds afgelopen weekend veranderd. Iedereen zonder gezondheidsklachten is welkom, mondkapjes zijn niet verplicht en ook hoeft er geen afstand te worden gehouden. De kerkenraad zegt tegemoet te willen komen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente.

De Sionkerk zou in coronatijdkerk niet de enige rebelse kerk zijn in de strenger gelovige omgevingen van Nederland. Theoloog Leon van den Broeke in de Stentor: ‘Wat ook nog een rol speelt om kerken tóch te openen is de opvatting om God meer te gehoorzamen dan mensen – en dus ook de overheid,’ verklaart Van den Broeke.