Strafblad bij coronaboete mogelijk geschrapt

Het kabinet gaat op verzoek van een groot deel van de Tweede Kamer kijken of het strafblad bij coronaboetes kan verdwijnen. Het moet voorkomen worden dat mensen wegens bijvoorbeeld een omhelzing voorgoed in de justitiële documentatie belanden. Koninklijke Horeca Nederland pleit voor een minder strikt boetebeleid in de horeca. ‘Alleen bij echte excessen.’

De discussie over de gevolgen van de coronaboete werd aangewakkerd door de beelden waarop te zien is dat justitieminister Grapperhaus zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronaregels hield. Dat iemand makkelijk een fout kan begaan, laat volgens de Kamer zien dat een strafblad geen proportionele straf is voor een coronaovertreding.

Geloofwaardigheid

‘Ik begrijp de aanhoudende vragen van de Kamer erover,’ zei Grapperhaus gisteren in het debat dat vooral over de foto’s van zijn huwelijk ging. Veel Kamerfracties plaatsten vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de minister. Met hoeveel gezag kan hij mensen nog op de regels wijzen? Hoe kunnen politiemensen en boa’s hun handhavende werk doen als hun eigen baas zich niet aan de regels houdt?

Een emotionele Grapperhaus ging in een urenlang debat met de Kamer diep door het stof en gaf aan ‘open te staan’ voor het schrappen van het strafblad. Dat terwijl hij voor de zomer nog vasthield aan de consequentie. Er moet wel een goed alternatief komen, waar de bewindsman en de Tweede Kamer het over eens zijn.

Tijdelijk

VVD’er Klaas Dijkhoff stelde voor de aantekening tijdelijk te maken, zodat iemand niet permanent met een strafblad zit na één foutje. Ook gaan er stemmen op om de coronaboete flink te verlagen tot minder dan 100 euro. Op die manier krijgen overtreders geen strafblad. Over het forse boetebedrag van 390 euro zijn onder andere de linkse oppositiepartijen al langer ontevreden.

‘Ik wil tot het uiterste gaan om die mogelijkheden te onderzoeken,’ zei Grapperhaus over de voorstellen. Alleen PvdA-voorman Asscher is er niet blij mee. Het suggereert volgens hem dat er kan worden onderhandeld over versoepeling van de regels nu de minister de fout is ingegaan.

Minder strikt

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt dat de ophef over de bruiloft leidt tot meer begrip voor horecaondernemers en een minder strikt boetebeleid. ‘Als we iets kunnen leren van deze kwestie, dan is het dat een ongeluk in een klein hoekje zit en er niet altijd sprake is van bewuste overtreding van de regels,’ stelt KHN-directeur Dirk Beljaarts. De branchevoorman wil ook dat al uitgedeelde boetes worden herbekeken.

Volgens Beljaarts zouden boetes en andere straffen voor ondernemers alleen opgelegd moeten worden als sprake is van ‘echte excessen’. Hij vindt dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ‘niet meer meteen boetes moeten opleggen of met sluitingen van cafés moeten dreigen als er een incidentele overtreding van de coronaregels wordt geconstateerd’. Nu komt het voor dat boa’s erg intimiderend binnenstappen bij de horeca, zeg de KHN-directeur na meldingen uit zijn branche. Hij noemt als voorbeeld een boa die direct een boete uitdeelde omdat er een gast niet op zijn plek zat.

Samenwerken

Horecaondernemers en boa’s moeten volgens KHN juist samenwerken ‘om handhaving van coronaregels bij gasten te bewerkstelligen en zo een prettig en veilig uitgaansklimaat te waarborgen. De burgemeester moet erop toezien dat boa’s zich niet zomaar tegen ondernemers richten, maar op de naleving bij gasten. Alleen door samen onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we het coronavirus terugdringen.’

Het beeld dat er direct boetes worden uitgeschreven is onjuist, schrijft Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. ‘Omdat de handhaving steeds eerst aanspreekt en waarschuwt, tenzij we het over notoire overlastveroorzakers hebben’. De fouten van Grapperhaus maakten het er volgens Gerrits voor handhavers niet makkelijker op. Volgende week praten de boa-bonden verder met de minister ‘in wie wij nog steeds vertrouwen hebben op basis van de relatie die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd’.