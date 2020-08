Bezwaarmakers coronaboetes per geval behandeld

Het Openbaar Ministerie gaat de circa 3000 bezwaren tegen coronaboetes een voor een behandelen. De eerste zittingen bij de kantonrechter zijn gepland op 28 september in Utrecht, 5 oktober in Arnhem en 8 oktober in Rotterdam.

Dat laat het OM dinsdag weten. ‘Degenen die in verzet zijn gegaan tegen de strafbeschikking krijgen dan de mogelijkheid om hun argumenten toe te lichten, waarna de rechter alles overweegt en een beslissing neemt over de zaak. Van de zaken waarin de strafbeschikking wordt vernietigd of een lager boetebedrag wordt opgelegd krijgen de betrokkenen bericht.’

Lagere boete mogelijk

Een minder hoge boete kan de uitkomst zijn ‘als wél sprake is van een strafbaar feit, maar de omstandigheden een lagere boete rechtvaardigen’. Welke omstandigheden dat precies zijn, bepaalt in eerste instantie de officier van justitie. Die kijkt daarbij onder meer naar ‘de noodverordening die op dat moment en op die plek gold’.

Eerdere geruchten dat de verzetschriften of een deel daarvan massaal zouden worden afgedaan, ontkracht het OM met de aankondiging vandaag. Sinds eind maart kunnen politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) een proces-verbaal uitschrijven voor overtreding van de noodverordeningen die per veiligheidsregio van kracht zijn.

Aanvankelijk heerste onduidelijkheid over de reikwijdte van de verordeningen. Een aantal bepalingen, vooral die ‘achter de voordeur’ kwamen, zouden zelfs in strijd zijn met de Grondwet. Vanaf 1 juni gingen de scherpe randen er vanaf en werden minder boetes uitgeschreven dan in de maanden daarvoor.

Oproep deskundigen

Verschillende deskundigen riepen op coronaboetes niet te betalen en in verzet te gaan. Wie wél betaalt, bekent daarmee in feite schuld en blijft zitten met een strafblad. Met die justitiële aantekening zal coulant worden omgegaan in het licht van sollicitaties, moest minister Grapperhaus van Justitie eerder toezeggen aan de Kamer.

Het kabinet ziet verdere versoepelingen op dit punt niet zitten, hoewel de Raad van State daartoe eerder opriep. De hoogste wetgevingsadvieur stelt dat de ‘bijzondere omstandigheden’ van het coronavirus een uitzondering rechtvaardigen, waardoor een strafblad achterwege zou kunnen blijven onder de voorgestelde coronawet.