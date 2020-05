Beleid rond coronaboete stort als kaartenhuis in elkaar

Eind maart bracht Gemeente.nu het nieuws dat de coronaboete in veel gevallen automatisch leidt tot een strafblad. De kritiek op dit beleid bracht de handhaving steeds verder in het nauw. Met deze week als voorlopig dieptepunt.

Het beleid lag recentelijk onder vuur in de Tweede Kamer. De consequentie van een strafblad zou in veel gevallen buitenproportioneel zijn voor de handhaving van de ‘anderhalvemetersamenleving’ in de strijd tegen het coronavirus.

Kamermotie aangenomen

Dat leidde tot een motie die dinsdag werd aangenomen met steun van de oppositie én regeringsfracties D66 en ChristenUnie. De Kamer roept hierin niet op de standaard bestraffing helemaal te schrappen, maar er dient een uitzonderingsmogelijkheid te komen.

Verbod niet in privésfeer

Een dag eerder zaagde de Raad van State al de poten onder een deel van de coronaboetes vandaan. ‘De noodverordeningen kunnen geen basis bieden voor een verbod op samenkomsten in de strikte privésfeer,’ concludeert de wetgevingsadviseur die zich op verzoek van de Kamer over de materie boog.

De noodverordeningen en daarmee de coronaboetes tasten meerdere grondrechten aan, dat ontkent niemand. In de meeste gevallen was dat tijdelijk toelaatbaar, aldus de Raad, vanwege de acute crisis. Maar de persoonlijke levenssfeer, daar hadden de autoriteiten van meet af aan weg moeten blijven.

Toch boetes achter voordeur

Toch zijn er boetes ‘achter de voordeur’ opgelegd. Daarbij zou het niet alleen gaan om ‘schijt-aan-coronafeestjes’, waarvoor juridisch niet direct problemen dreigen om ze te kunnen aanpakken. Dit was ook nadrukkelijk beoogd. Maar er zou bij studenten en doorsnee ‘visites’ ten onrechte zijn ingegrepen, stellen bijvoorbeeld deskundigen in de Volkskrant.

Of dit de enige categorie is die mogelijk de dans zal ontspringen, is maar de vraag. Zo werd ook al duidelijk dat tal van coronaboetes in eerste instantie niet voldoen aan de vormvereisten: meer dan de helft is daarom ter aanvulling teruggestuurd naar politie en handhavers.

‘Eerste boete ingetrokken’

Het Parool meldde gisteren dat het OM de eerste coronaboete heeft ingetrokken. De advocaat in de zaak raadt iedereen aan bezwaar te maken en niet te betalen. ‘Mijn cliënt kwam een snackbar uit, ontmoette spontaan twee vrienden en werd zonder waarschuwing beboet, omdat ze geen anderhalve meter afstand zouden hebben gehouden,’ zegt de raadsman.

Diverse rechtsgeleerden trekken de lijn ook veel scherper dan de Raad van State. Afwijkingen van de Grondwet hadden bij formele wet geregeld moeten worden – die verplichting zou willens en wetens zijn genegeerd. De uiterste consequentie lijkt te zijn dat weinig tot geen coronaboetes de toets der kritiek doortaan.

Vertrouwen lijkt weg

Het kabinet nam onder het aanzwellende protest al afscheid van de verordeningen, en werkt sinds enige tijd aan een vervangende spoedwet. Het OM blaakt ook niet van zelfvertrouwen, of wekt in ieder geval niet die indruk bij de coronataak. Zo is onduidelijk of en wanneer beroepszaken voor de rechter zullen dienen.

Handhavers mogen ondertussen op straat het vuile werk opknappen. Spanningen nemen daarbij toe, en het lijkt voorstelbaar dat de coronaboetes nu ook snel aan populariteit verliezen aan de ‘frontlinie’. En de bestuurlijke spierballentaal die bij de aankondiging van het beleid nog klonk, lijkt verdwenen.

Nieuwe onmacht

De nieuwe onmacht was maandag hoorbaar in de verklaring van Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Die liet zich, met de horecaopenstelling in het vooruitzicht, niet verleiden tot uitspraken over ferm optreden. Mensen, benadrukte Bruls, hebben ook een ‘eigen verantwoordelijkheid’.