Voor jongeren is het door de coronamaatregelen een uitdaging om invulling te geven aan hun vrije tijd. Gemeenten proberen te helpen met hun eigen oplossingen: van een klussendienst tot een sportaanbod voor alle jeugd. Gemeenten onder de 60.000 inwoners kunnen aanspraak maken op ondersteuning van maximaal 10.000 euro om verveling onder jongeren tegen te gaan.

Verveling ligt op de loer in tijden van corona, helemaal voor jongeren. Hun dagelijkse leven wordt flink beïnvloed door de huidige maatregelen en dat kan veel impact hebben. Verschillende gemeenten zijn bezig met activiteiten in de strijd tegen verveling.

Klussendienst

Zo richt de de gemeente Súdwest-Fryslân een klussendienst voor jongeren op en beloont hen voor het doen van klusjes in de openbare ruimte. De gemeente zoekt honderd jongeren die tot september wekelijks een kleine klus willen doen. Bijvoorbeeld in de groenvoorziening, het uitvoeren van kleine reparaties en het opruimen van zwerfafval. De klussen zijn in hun eigen leefomgeving en ‘coronaproof’. Als tegenprestatie krijgen de jongeren tegoedbonnen voor sport en cultuur, zoals een workshop drummen, karate of streetdance.

‘Als jongeren in de vrije tijd uitgedaagd worden en hun talenten zoveel mogelijk benutten, voelen ze zich beter, meer gewaardeerd en vervelen ze zich minder,’ aldus de betreffende wethouder Mark de Man. Het oprichten van de klussendienst is onderdeel van het programma Cool Súdwest. Hierbij maakt de gemeente gebruik van het succesvolle IJslandse preventiemodel voor het terugdringen van het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren.

Sport voor alle kinderen

Verschillende gemeenten zetten sport in als middel om verveling tegen te gaan. Zo nam Amsterdam recent verschillende maatregelen. Het college vroeg sportverenigingen hun buitenactiviteiten op te starten voor alle kinderen en jongeren in de stad. Dus ook degenen die nog geen lid zijn van een sportclub of die een binnensport beoefenen. In Hilversum konden jongeren de afgelopen maand meedoen aan activiteiten tegen verveling. Door Versa Welzijn werden verschillende online challenges georganiseerd, zoals een FIFA-tournooi, een sport- of rapchallenge.

Extra geld beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte halverwege mei bekend dat er 500.000 euro beschikbaar is voor projecten ‘die als doel hebben om de verveling onder jongeren in corona-tijd tegen te gaan’. Gemeenten met minder dan 60.000 inwoners kunnen aanspraak maken op ondersteuning van maximaal 10.000 euro. ‘Jeugd aan zet in crisistijd’ is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Het programma bevordert ook de toegankelijkheid van de maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren in kleinere gemeenten, schrijft staatssecretaris Blokhuis in zijn kamerbrief.