Sport in strijd tegen verveling en overlast

Er is sinds vorige week meer ruimte gekomen voor kinderen en jongeren om te sporten. De gemeente Amsterdam zet daarbij ook in op het tegengaan van overlast en ondersteunt sportverenigingen hierbij, bijvoorbeeld door het kwijtschelden van de huur. Hiervoor krijgen gemeenten 90 miljoen euro van het Rijk.

Sinds vorige week mogen kinderen tot en met 18 jaar weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. Op die dag gingen de eerste trap- en speelveldjes weer open. Voorwaarden zijn er nog wel: geen officiële wedstrijden, kantines blijven dicht, thuis douchen en geen ouders langs de lijn. Wie coronaklachten heeft, blijft thuis. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel.

Buitensporten voor kwetsbare kinderen

Net als in vele andere gemeenten zijn ook in Amsterdam verschillende locaties in de openbare ruimte weer open. Daarnaast treft de gemeente meer maatregelen om kinderen en jongeren te laten bewegen en te sporten, om onder meer verveling, overlast, criminaliteit en de druk op gezinnen tegen te gaan.

Zo gaan buurtsportaanbieders activiteiten aanbieden aan kwetsbare jongeren uit gezinnen met problemen op het gebied van werk, inkomen en school, of in onveilige situaties. Kwetsbare kinderen kunnen door een buurtsportaanbieder via verschillende routes worden doorverwezen naar activiteiten. Bijvoorbeeld via jongerenwerk, het Ouder- en Kindteam (OKT), leerplichtambtenaren of de GGD. Jongeren die door de coronamaatregelen juist buiten beeld raken, komen door het sporten volgens de gemeente weer in het vizier en worden begeleid naar hulp.

Ook heeft het Amsterdamse college sportverenigingen gevraagd buitenactiviteiten op te starten voor álle kinderen en jongeren in de stad. Sporten die weer mogen, moeten voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk zijn. Dus ook voor kinderen die nog geen lid zijn van een sportclub of kinderen die een binnensport beoefenen. De gemeente biedt clubs waar nodig ondersteuning aan. Het kabinet had daartoe opgeroepen.

Huurverhoging uitgesteld

Zo stelt de gemeente de geplande huurverhoging voor sportaccommodaties uit van 1 augustus naar 1 januari 2021. Eerder werd het innen van de huur al uitgesteld. Meerdere gemeenten namen soortgelijke maatregelen tegen het omvallen van lokale sportclubs. Zo besloot het college in Purmerend sportverenigingen in ieder geval tot 1 juni geen huur te laten betalen. Ook gemeenten in het Groene Hart zoals Alphen aan den Rijn en Gouda innen voorlopig geen huur om te voorkomen dat clubs in problemen komen.

Steunpakket voor huurkosten

Om te zorgen dat gemeenten sportclubs met dit soort maatregelen kunnen ondersteunen komt er 110 miljoen euro vanuit het kabinet. Er is 90 miljoen euro bestemd voor het kwijtschelden van de huur tussen 1 maart en 1 juni van dit jaar. Gemeenten krijgen het geld in de vorm van een specifieke uitkering, zo schrijft de VNG. Volgens de koepelorganisatie hebben gemeenten 8800 sportaccommodaties in eigendom en verhuren zij deze aan sportorganisaties voor een bedrag van 30 miljoen euro per maand.

De overige 20 miljoen euro is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen hebben momenteel te maken met omzetverlies en doorlopende lasten, maar komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Het Mulier Instituut onderzoekt de effecten die de coronacrisis heeft op de sportsector. Het kabinet bekijkt aan de hand van de uitkomsten in hoeverre aanvullende steun nodig is.