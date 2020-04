Eerste sport- en trapveldjes vandaag weer open

Sportclubs en -verenigingen kunnen vanaf vandaag op hun terrein weer sportieve buitenactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Officiële wedstrijden zijn voorlopig niet toegestaan en ook kantines blijven gesloten. In onder meer Rotterdam gaan de eerste speelveldjes weer open.

Buiten sporten en weer naar school vormen de aftrap van de versoepeling van de coronamaatregelen, beginnend met de jeugd. In de meeste gemeenten mogen jeugdvoetballers vandaag weer gaan trainen. De voetbalbond KNVB publiceerde dinsdag een aantal protocollen waaraan alle betrokkenen zich moeten houden.

Ook in andere sporten kan er weer voorzichtig getraind worden door de jongste pupillen. De Vereniging Sport en Gemeenten biedt informatie waarmee gemeenten samen met sport- en beweegaanbieders, handhaving, buurtsportcoaches en ouders/verzorgers verantwoord aan het geleidelijk ‘ontdooien’ van de COVID-19 maatregelen kunnen voldoen.

Speelveldjes Rotterdam

De gemeente Rotterdam opent vandaag de eerste speelveldjes voor de jeugd die wekenlang gesloten waren vanwege de coronaregels. Het gaat om vijf speelterreinen waar kinderen en jongeren onder professionele begeleiding kunnen sporten volgens de RIVM-richtlijnen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen op deze Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts sporten in groepen van maximaal twaalf.

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt een maximum van acht jongeren. Als dit goed gaat, volgen vanaf 11 mei activiteiten op meer speelveldjes, kondigt de gemeente aan. Speeltuinen en scoutingverenigingen in Rotterdam mogen vanaf 4 mei weer open voor de jeugd.

Den Haag

In Den Haag hebben zestig verenigingen afgelopen week plannen bij de gemeente ingediend om de sportactiviteiten weer op te pakken. Zo’n 30 clubs kunnen vanaf vandaag opstarten. De gemeente verwacht dat de komende dagen nog meer clubs volgen, al zijn ze aan strikte regels gebonden. Zo mogen ouders en supporters niet mee de terreinen op.

Sport en spel

Ook in onder meer Lelystad en Eindhoven gaan sportvelden weer open. In Alkmaar is de jeugd vanaf woensdag weer welkom op skatebanen. Burgemeester Piet Bruinooge heeft het toegangsverbod op twee skatebanen opgeheven mits de gebruikers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. In Enschede openen de meeste speeltuinen vandaag in overleg met de gemeente weer voor kinderen tot en met 12 jaar. Speeltuingebouwen blijven gesloten en is het niet mogelijk om drinken of snoep te kopen.