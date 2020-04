‘Optimale gegevensuitwisseling’ in strijd tegen ondermijning

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. De plannen moeten zorgen voor ‘optimale gegevensuitwisseling’ in de strijd tegen ondermijning door onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Volgens de Raad van State is de wet niet heel geschikt voor het doel.

Het voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming is bedoeld om het delen van informatie te vergemakkelijken binnen verbanden als Regionale Informatie- en Expertisecentra of RIEC’s en Zorg- en Veiligheidshuizen. ‘Voor de bestrijding van ernstige en ondermijnende criminaliteit moeten overheden die daarover informatie hebben, die gegevens met elkaar kunnen uitwisselen om effectiever op te treden,’ schrijft Grapperhaus.

Doordat nu een specifieke wettelijke grondslag voor onderlinge gegevensverwerking ontbreekt, is er in veel opzichten onduidelijkheid over de bestaande mogelijkheden. De WGS moet een duidelijk juridisch kader bieden. In beperkte mate kan door het wetsvoorstel ook informatie worden uitgewisseld met private partijen, zoals banken.

Vier verbanden

Het gaat om vier bestaande samenwerkingsverbanden: het Financieel Expertisecentrum, de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, en de genoemde RIEC’s en veiligheidshuizen. Bij de laatste twee zijn ‘burgemeesters’ en ‘het college van burgemeester en wethouders in de WGS’ ook aangemerkt als deelnemer. Zo kunnen zij gegevens delen over handhaving en achterliggende problematiek in het zorg- en sociaal domein, vanuit hun bevoegdheden op grond van de Opiumwet, de Jeugdwet en de Participatiewet.

De verbanden werken samen voor de integrale aanpak van ‘integriteitsrisico’s van het financiële stelsel, witwas- of fraudeconstructies, georganiseerde criminaliteit en complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid’. Met de wet wordt niet alleen de informatieverstrekking aan, maar ook de verwerking van gegevens binnen de instanties zelf gemakkelijker. Nieuwe samenwerkingsverbanden voor gegevensuitwisseling kunnen in de toekomst bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen.

Ondermijningswetgeving

Het wetsvoorstel is onderdeel van de zogenoemde ‘Ondermijningswet. Die bestaat uit meerdere wetsvoorstellen, zoals het uitbreiden van sluitingsbevoegdheden van burgemeesters en aanpassing van de Wet Bibob. Dit overzicht geeft de stand van zaken weer per 1 april 2020.

Een opmerking van onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Bureau Regioburgemeesters na consultatie is dat intragemeentelijke gegevensverwerking ontbreekt. Het wetsvoorstel is hier inderdaad niet voor bedoeld, blijkt uit de toelichting. Hiervoor wordt namelijk het model privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling ingezet.

‘Nauwelijks waarborgen’

Met de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden. Volgens de Afdeling advisering is een ‘brede kaderwet’ als de WGS minder geschikt voor het doel: het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. ‘De reikwijdte is heel ruim, het blijft heel algemeen en biedt nauwelijks waarborgen. Dat is ook bijna onvermijdelijk, omdat het voorstel een kader moet bieden voor een groot aantal samenwerkingsverbanden, die sterk van elkaar kunnen verschillen.’

Het voorstel kan betrekking hebben op samenwerkingsverbanden op bijna alle terreinen van toezicht, handhaving en opsporing. ‘Het is beter om aparte wetten te maken voor elk samenwerkingsverband afzonderlijk, of voor een cluster van gelijksoortige verbanden. Dat maakt het wel mogelijk om concrete waarborgen te bieden.’ In het voorstel worden alle deelnemers collectief verantwoordelijk voor gegevensverwerking. ‘Dat geldt dus ook voor private partijen, die niet gebonden zijn aan het publieke belang,’ concludeert de Raad.