‘AI is een slimme tool voor je maatschappelijke vraagstukken’

Als het over Artificial Intelligence (AI) gaat, lijken gemeenten vooral bezig te zijn met het op orde krijgen van de basis. Dat signaleert AI-specialist voor overheden en bedrijven Kees van den Tempel. Dat terwijl hij van mening is dat er meer probleemgestuurd gewerkt zou moeten worden.

‘Kijk naar welk maatschappelijk vraagstuk voorligt,’ verklaart de AI-expert. ‘Zoek dan vervolgens uit hoe je vandaar het beste een oplossing kunt vinden en terug kunt werken naar de basis. Dat vind ik belangrijk, en AI is daarbij een heel mooie tool. Niet alleen AI, maar ook het toepassen van data science kan helpen sneller een oplossing voor het vraagstuk te vinden.’

Uitdagingen

De uitdagingen voor gemeenten bij de inzet van AI liggen volgens Van den Tempel op het gebied van (te) beperkte kennis, financiering en op het organisatorische vlak. ‘AI is gewoon een slimme tool om op een andere manier naar je vraagstukken te kijken.’ Het vraagt wel wat lef en leiderschap om het ook daadwerkelijk in te voeren in je gemeente. ‘Durf te experimenteren en fouten te maken!’

Open en gesloten data

AI wordt ondanks de voorzichtige benadering al wel ingezet bij projecten in gemeenten. ‘We zijn nu bezig met een project, waarbij we ondermijnende of criminele activiteiten op bedrijventerreinen proberen te voorspellen met behulp van AI,’ aldus Van den Tempel. ‘Dat kun je doen door veel open data te verzamelen, bijvoorbeeld van internet of via social media. Die data kun je dan combineren met gesloten data, ofwel data die een gemeente zelf in zijn bezit heeft en die niet openbaar zijn. Door die te koppelen kun je voorspellingen doen over waar mogelijk ondermijnende activiteiten plaatsvinden bij een bedrijf of op een bedrijfsterrein.

Verwonderadressen

‘Ze noemen dat ook wel verwonderadressen,’ vervolgt hij. ‘Adressen waarbij vragen rijzen als wat zijn ze daar aan het doen en moeten we daar misschien niet eens een keertje langs? Het model is in de afrondingsfase, maar we hebben al een paar verwonderadressen gevonden. De data moeten geverifieerd worden door bijvoorbeeld inspectiedienst, boa’s of de politie en dan gaan daar bepaalde mensen van de gemeente op af. Het kan best zijn dat ze niks vinden, maar de kans is over het algemeen wel groter op basis van de data die je hebt gebruikt.’