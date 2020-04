Structureel geld voor aanpak ondermijning, maar niet lokaal

Er komt structureel geld beschikbaar voor de aanpak van ondermijning. Volgend jaar steekt het kabinet eenmalig nog 141 miljoen euro in het ‘breed offensief’. De jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Maar, voor de lokale en regionale aanpak blijft het bij eenmalige bedragen in 2021 en 2022.

In de voorjaarsnota 2020 is extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Bij de najaarsnota was 110 miljoen euro eenmalig beschikbaar voor 2019 en 2020. Hiermee starten nu onder meer projecten in wijken op om te voorkomen dat kwetsbare personen, en vooral jongeren, worden geïntimideerd of verleid om af te glijden naar de criminaliteit. ‘Het ingezette breed offensief door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kan nu met structureel geld verder worden uitgebouwd,’ meldt het ministerie.

Verheugd

Grapperhaus schrijft hierover in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.’

Beveiligen en MIT

Het geld gaat structureel naar twee hoofdonderdelen. Ten eerste, 55 miljoen euro naar het stelsel van bewaken en beveiligen. ‘Veiligheid en weerbaarheid aan getuigen en cruciale beroepsgroepen die zich inzetten voor de democratische rechtsstaat, zoals lokale bestuurders’ is een belangrijk in de aanpak.

Het tweede onderdeel is het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), dat jaarlijks 93 miljoen euro krijgt. Het team bestaat uit specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst. ‘Met structureel geld kan het MIT uitgroeien naar een zelfstandig team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing.’

Geen ruimte

Gemeenten en burgemeesters vragen al langer structurele financiering tegen ondermijning. Voor de bescherming van bestuurders komt dat er dus, maar niet voor de lokale en regionale aanpak in het breed offensief. Daar zijn de budgetten opnieuw incidenteel, 15 miljoen euro in 2021 en 10 miljoen in 2022.

Sinds de aankondiging van het brede offensief is de minister in overleg met het lokaal bestuur, ‘om te komen tot structurele intensiveringen op het gebied van onder meer regionale versterking, preventie en denormalisering van drugsgebruik. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied,’ schrijft Grapperhaus.

Hij voegt daaraan toe dat er wél ruimte is om in de opbouwfase van de twee eerder genoemde onderdelen te investeren in aanvullende lokale en regionale maatregelen. ‘Ik ben er daarbij van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.’

Regionale aanpak

Jaarlijks komt er verder 2 miljoen euro voor het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek. ‘Om ervoor te zorgen dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken.’

Grapperhaus verwijst in zijn brief ook nog naar de structurele 10 miljoen voor versterking van de intelligence en analysecapaciteit in RIEC-/LIEC-verband. Deze pot is ook bedoeld voor vergroting van de operationele capaciteit.