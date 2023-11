Steun voor bedreigde burgemeesters

De recente bedreigingen van twee burgemeesters worden streng veroordeeld. De Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Jaap Smit, noemt het onacceptabel. ‘Je blijft met je handen van openbaar bestuurders af.’ Ook collega-burgemeesters en ministers betuigen hun steun.

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem, een gemeente in Zuid-Holland, kreeg te maken met doodsbedreigingen. Ze heeft volgens regionale zender Rijnmond aangifte gedaan. Smit zei woensdagochtend contact te hebben gehad met burgemeester Melissant, die hij ‘een dapper mens’ noemde. ‘Ze is al veelvuldig in aanraking gekomen met zulke bedreigingen.’

De commissaris van de Koning riep de Statenleden in Zuid-Holland op het goede voorbeeld te geven. ‘Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de gebruiken die in de samenleving zitten. Laten wij dus een voorbeeld zijn. En sympathie en loyaliteit betuigen met openbaar bestuurders, waar dan ook, maar zeker in onze provincie.’

Dank voor de steun vanuit BZK. Het is belangrijk dat iedereen met een publieke taak veilig zijn/haar werk kan doen! Gisteren was ik aangeslagen, vandaag sta ik er weer! Voor Gorinchem en de regio! https://t.co/CjvGfvEOKm — Reinie Melissant (@ReinieMelissant) November 8, 2023

Demissionair minister De Jonge belde begin deze week ook met burgemeester Boy Scholtze van de Brabantse gemeente Drimmelen. Hij werd bedreigd en beledigd om zijn geaardheid. Een 76-jarige man probeerde hem ook met de auto aan te rijden en is aangehouden door de politie. Het is niet de eerste keer dat de burgemeester met bedreigingen te maken heeft. In juni werd ’s nachts een stoeptegel door een ruit van zijn woning gegooid.

Afschuwelijk

Ook demissionair minister van Justitie Yeşilgöz noemt het op X ‘afschuwelijk’ dat Scholtze om zijn geaardheid is belaagd. ‘In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt,’ schrijft ze. Ook collega-burgemeesters spreken op het sociale medium hun steun uit. Wouter Kolff van Dordrecht noemt het voorval ‘bizar’.

Sjoerd Potters van De Bilt schrijft: ‘Laten we allemaal vierkant achter mijn collega Boy Scholtze gaan staan en nooit, nooit buigen voor intimidatie en geweld.’ Ook Charlie Aptroot van Wijdemeren steekt een hart onder de riem. ‘Weet dat jouw collega’s en ongetwijfeld ook de inwoners achter jou staan en zulk gedrag volstrekt afwijzen,’ schrijft hij.

Scholtze schrijf zelf op X: ‘Geen leuk begin van de week, helaas… Zo onnodig en zo zinloos. Agressie, intimidatie en geweld zijn nooit een oplossing en horen niet thuis in de samenleving. Laten we met elkaar in gesprek blijven, ook nu. Ik zal me hier als burgemeester altijd voor inzetten.’

Persoonlijke boodschap

Afgelopen vrijdag plaatste de gemeente Maasdriel nog deze boodschap. ‘Steeds vaker worden medewerkers van onze gemeente geconfronteerd met agressie, intimidatie en bedreiging. Burgemeester Jaco Geurts benadrukt dat elke vorm van agressie onacceptabel is en vraagt uw serieuze aandacht hiervoor in een persoonlijke boodschap.’