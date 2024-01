Wethouder Nieuwegein bedreigd op huisadres

De Nieuwegeinse wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) doet aangifte van bedreiging en intimidatie. Het gaat volgens de gemeente om een anonieme bedreiging op haar huisadres. De bedreiging zou te maken hebben met een nieuw pand voor een woonvorm waarin statushouders, jongeren met een lichte hulpvraag en inwoners elkaar ondersteuning bieden.

De gemeenteraad van Nieuwegein nam recent een besluit over die verkenning. Schouten heeft onder meer wonen en welzijn in haar portefeuille. De gemeente maakt niet bekend waaruit de bedreiging en intimidatie hebben bestaan.

Norm overschreden

‘Mensen mogen altijd kritiek hebben of het ergens oneens over zijn. Ze mogen ook met recht boos zijn, aldus burgemeester Marijke van Beukering. ‘Maar bij bedreigingen wordt er een belangrijke norm overschreden en doen we aangifte. Het is van belang dat we op een veilige manier ons werk kunnen doen.’

Maatregelen veiligheid

Steeds meer lokale bestuurders hebben te maken met agressie, intimidatie en geweld. De laatste tijd werden meerdere burgemeesters bedreigd. Afgelopen maart bleek dat er aanvullende maatregelen en geld komen om de veiligheid van onder meer burgemeesters en wethouders te vergroten.

De nieuwe Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders ging op 1 januari 2024 in. Lokale bestuurders kunnen sindsdien een beveiligingsadvies op maat krijgen met de daarbij passende maatregelen. Zoals een vrijstaande brievenbus of alarmsysteem.