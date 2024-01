Derdelanders uit Oekraïne mogen na 4 maart niet meer blijven

De zogeheten derdelanders uit Oekraïne krijgen na 4 maart dit jaar geen tijdelijke bescherming meer. Daardoor hebben ze vanaf dat moment geen recht meer op verblijf in Nederland en opvang. Dat is bepaald in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Het gaat om mensen die zijn gevlucht vanwege de oorlog in Oekraïne maar eigenlijk uit een ander land komen, derdelanders genoemd. Ze hadden bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning vanwege studie, werk of asiel. In Nederland kregen zij tot maart vorig jaar dezelfde bescherming en opvang als Oekraïners. Toen wijzigde de status van derdelanders en golden er andere regels voor hun tijdelijke bescherming.

Tijdelijke bescherming

Die regeling zou op 4 september vorig jaar aflopen, maar het kabinet werd teruggefloten door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daardoor mochten de derdelanders in Nederland blijven tot de hoogste rechter oordeelde of het kabinet hun tijdelijke bescherming mag opheffen.

Op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming eindigt die nu op 4 maart 2024, aldus de rechter in de uitspraak. Derdelanders kunnen na maart wel een verblijfsvergunning op andere gronden aanvragen, zoals voor asiel.

Gevolgen uitspraak

‘Dit is niet de uitspraak die we derdelanders hadden gegund,’ reageert VluchtelingenwerkNL. De organisatie blijft de groep ondersteunen een gaat hen de komende tijd informeren over de gevolgen van deze uitspraak. ‘Niet alleen derdelanders, maar ook betrokken organisaties zoals gemeenten, COA en de IND zullen tijd nodig hebben om deze uitspraak te verwerken. In tegenstelling tot eerdere deadlines die verstreken, benadrukken we dat zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan.’

Verlengd

De tijdelijke bescherming van Oekraïners, staatlozen en mensen met andere nationaliteiten die in Oekraïne asiel of een permanente verblijfsvergunning hadden loopt tot en met 4 maart 2025. Derdelanders vallen niet onder het besluit van de Raad van de Europese Unie van oktober 2023 dat die tijdelijke bescherming verlengde.