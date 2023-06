Manifest tegen agressie en geweld breed ondersteund

Verschillende politieke en maatschappelijke partijen hebben het Manifest tegen agressie en geweld ondertekend, een initiatief van twee Kamerleden van D66.

De partijen willen met het manifest een halt toeroepen aan agressie en geweld tegen bijvoorbeeld politici en handhavers. Een flink aantal politieke partijen en maatschappelijke organisaties hebben zich gezamenlijk uitgesproken in het pamflet. Zo werd het onder meer ondertekend door de Nederlandse Boa Bond, de Nederlandse Politiebond, de Algemene Onderwijsbond en zowel partijen uit het kabinet als uit de oppositie.

Streep in het zand

Aanleiding is de huidige onrust in de samenleving, die zich uit in haat en agressie tegen onder andere politici, boa’s, hulpverleners en journalisten. ‘Met name mensen die in dienst van de samenleving werken, ervaren de gevolgen,’ aldus de opstellers van het pamflet. ‘Een kleine groep ontevreden onruststokers maakt het voor een steeds grotere groep mensen onmogelijk om hun werk te doen.’ De ondertekenaars willen de samenleving oproepen om de gedeelde waarden in de maatschappij in ere te herstellen. Het is volgens hen tijd om een streep in het zand te trekken.

Record aantal meldingen

In het manifest worden ook (lokale) politici als voorbeeld genoemd. Vorig jaar kwam een record aantal meldingen van bedreigde politici binnen bij de politie. ‘We zagen meermaals hoe ministers, Kamerleden en burgemeesters tot aan hun eigen voordeur werden geïntimideerd. Met als gevolg dat een deel van de politici niet alles meer durft te zeggen. Als volksvertegenwoordigers hun woorden inslikken uit angst voor hun veiligheid en die van hun familie, dan is onze democratie in gevaar.’

Afgelopen jaar bleek bijvoorbeeld dat raadsleden vaker bedreigd worden dan in eerdere termijnen en kwamen er extra middelen voor een weerbaar bestuur. Dit voorjaar werd bekend gemaakt dat er aanvullende maatregelen en geld beschikbaar komen om de veiligheid van onder meer burgemeesters en wethouders te vergroten. Zo komt er een veiligheidsadvies op maat met een uitgebreider pakket aan preventieve maatregelen voor thuis.

Oproep aan de regering

Niet geheel verrassend komt dit initiatief bij D66 vandaan. D66-partijleider en minister van financiën Sigrid Kaag heeft het zo zwaar te verduren op dit vlak, dat haar dochters hun moeder onlangs zelfs publiekelijk vroegen een andere baan te zoeken, omdat ze bang zijn dat er iets met haar gebeurt. Vooralsnog laat zij zich door de (online) agressie en haat richting haar persoon echter niet tegenhouden.

De opstellers van het manifest doen in het pamflet verschillende oproepen, onder andere aan de regering. Een daarvan is : ‘Richt een samenwerkingsverband in waar werknemers én werkgevers terecht kunnen voor advies, hulp bij aangiften en weerbaarheidstrainingen, voor alle beroepen met een publieke taak die onder druk staan. Zorg dat de politie en het Openbaar Ministerie hier actief onderdeel van uitmaken. PersVeilig kan hiervoor als voorbeeld dienen.’