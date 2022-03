Extra geld naar weerbaarheid bestuur

‘Een aanval op een raadslid, wethouder of burgemeester raakt ons allemaal,’ aldus minister Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil de toenemende bedreigingen en intimidaties een halt toeroepen met 100 miljoen euro extra investeringen in de ‘weerbaarheid’ van het bestuur.

‘Het hindert mensen bij hun inzet voor een betere samenleving en de vertegenwoordiging van de kiezer. Het tast zo de kern van onze democratie aan en haar vermogen om te verbinden en verschillen te overbruggen,’ vermeldt de eerder deze maand verzonden brief over dit onderwerp.

Gemeenten interessant

‘Oneigenlijke vormen van beïnvloeding’ worden volgens Bruins Slot ‘steeds zichtbaarder’. Voor criminelen valt er immers genoeg te halen lokaal: ‘Gemeenten zijn interessant voor criminele organisaties vanwege de informatie, subsidies en vergunningen die zij verstrekken.’

De cijfers laten een stijgende trend zien. De meerderheid van de burgemeesters (65 procent) had al eens met bedreiging of intimidatie te maken, en bijna een kwart (24 procent) met bedreigingen uit criminele hoek om de besluitvorming te beïnvloeden. Burgemeesters vangen daarmee de meeste wind, maar ook wethouders en raadsleden hebben te maken toenemende bedreigingen, blijkt uit onderzoek.

Meldingsbereidheid

‘Zorgelijk is dat het aantal meldingen en aangiftes van bedreiging en intimidatie juist lijkt te dalen, hetgeen lijkt te impliceren dat slachtoffers van bedreigingen minder geneigd zijn melding te maken of aangifte te doen, schrijft de minister. ‘Om meer zicht te krijgen op de druk die van buiten wordt uitgeoefend, ga ik onder andere investeren in het verhogen van de meldingsbereidheid van signalen van agressie, intimidatie en ondermijning organisatiebreed.’

‘Ook krijg ik signalen dat decentrale overheden met regelmaat mikpunt van juridische procedures zijn om de organisatie te ontwrichten Denk aan het oproepen van ambtenaren als getuigen in juridische procedures om zo hun naam en adresgegevens in handen te krijgen,’ meldt de minister. Hier wil ze een verdiepend onderzoek naar instellen en hulp vanuit Den Haag voor leveren.

De 100 miljoen euro wordt onder meer ook gebruikt om ‘praktisch toepasbare’ informatie over ondermijnende criminaliteit bij gemeenten te verbeteren.