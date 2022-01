Raadsleden vaker bedreigd dan in vorige raadsperiode

Raadsleden zijn tijdens de afgelopen raadsperiode drie keer zo vaak bedreigd als in de vergelijkbare periode daarvoor. Waar het in 2015 nog om vijf procent van de raadsleden ging, geldt dit nu voor vijftien procent. Landelijk gezien komt dat neer op ongeveer 1200 mensen.

Dit blijkt uit onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden onder 8000 leden. In totaal vulden 1626 mensen de vragenlijst in. Een kwart van de belaagde raadsleden geeft aan dat de bedreigingen hun functioneren beïnvloedden. In 2015 was dit nog vijftien procent.

Hondenpoep door de brievenbus

De raadsleden geven in het onderzoek ook voorbeelden van intimidatie en bedreigingen, soms ook met de dood. Vaak gebeurt dit per mail of brief, maar ook wel telefonisch en op straat. Soms zelfs in het bijzijn van partner en kinderen. De bedreigingen lopen uiteen van ramen ingooien en klemzetten bij de supermarkt tot een auto die herhaaldelijk wordt bekrast en hondenpoep door de brievenbus. De aanleiding is heel divers. Het kan gaan om de aanleg van windmolens of zonneparken, de komst van een asielzoekerscentrum, de discussie omtrent zwarte piet of plannen voor nieuwbouw.

Zo schrijft een raadslid uit Noord-Brabant: ‘Ik ben bedreigd op het schoolplein in aanwezigheid van mijn kinderen vanwege een kwestie rond de verplaatsing van een varkensstal’. Een raadslid uit een middelgrote gemeente in Drenthe zegt bijvoorbeeld: ‘Klemgezet in de supermarkt en met de dood bedreigd waar mijn vrouw bij was’.

Intimidatie vanuit het college

Van alle raadsleden die hebben gereageerd, was zeventig procent man en dertig procent vrouw. Dat is in lijn met de verhouding in de gemeenteraden. Opvallend is wel dat vrouwen relatief gezien wel meer bedreigd en geïntimideerd worden dan mannen. Een ander opvallend feit is dat verschillende raadsleden zeiden last te hebben van bedreiging en intimidatie vanuit het eigen college. Raadsleden in onder andere Hollands Kroon, Den Helder, Zaanstad, Diemen en Friese Meren hebben dit zo ervaren.

Digitaal vergaderen is minder leuk

Uit het onderzoek blijkt ook dat de raadsleden hun werk minder leuk vinden, omdat ze door de coronamaatregelen al een tijd niet fysiek bijeen kunnen komen. Maar liefst 82 procent stelt dat het werk minder leuk is geworden door het digitaal vergaderen. Het contact met anderen wordt gemist en beperkt zich tot functionele online afspraken.

Wensen voor de toekomst

Dat de meeste raadsleden zich desondanks herkiesbaar stellen, komt doordat ze het raadswerk heel bevredigend vinden. Van de raadsleden is 64 procent zeer tevreden, en nog eens 21 procent is redelijk tevreden met wat ze hebben bereikt. Wensen voor de toekomst zijn er ook: de raadsleden zouden graag een hogere vergoeding, meer scholing en meer ondersteuning willen hebben.