Sms naar Nijmeegse drugsgebruikers na oprollen dealernetwerk

Ruim 3500 drugsgebruikers in en rond Nijmegen krijgen vandaag een sms van de politie. Die vond de telefoonnummers op de telefoons van drugdealers, nadat een vermoedelijk groot dealernetwerk werd opgerold in deze omgeving. ‘Omdat we in de telefoons van dealers zien hoe schadelijk dit voor sommige gebruikers uitpakt, komen we in actie,’ zegt burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

Hij doelt daarmee op de sms-bom. ‘Het begin van het jaar is het uitgelezen moment voor goede voornemens. We zien dat er veel mensen zijn die drugs gebruiken en hierdoor in de problemen zijn geraakt. Je bent niet alleen, er is hulp. En tegelijkertijd hoop ik dat deze actie incidentele gebruikers afschrikt: laat het niet zover komen.’

Klap

Bruls zegt dat ‘we weten dat onze samenleving wordt ondermijnd door drugscriminelen. Harddrugs zijn niet voor niets strafbaar. Drugshandel heeft een verwoestend effect op mensen in onze buurten en dorpen die verslaafd raken. En daarom ben ik blij dat er zo’n klap is toegebracht aan de drugswereld.’ De verdachten van betrokkenheid bij het vermoedelijke drugsnetwerk zullen waarschijnlijk dit jaar voor de rechter komen. Verder wordt een woning in Nijmegen op last van de burgemeester voor een half jaar gesloten.

Hulp

Maar er wordt ook actie ondernomen naar de klanten, de mensen die de afgelopen jaren drugs hebben gekocht. In het sms-bericht wordt doorverwezen naar de website stoppenmetdrugs024.nl. Hierop staan verhalen van mensen die het gelukt is van hun verslaving af te komen. Ook stuurt de politie een overzicht van instanties en zelfhulpgroepen.

Inval

In het onderzoek naar het dealernetwerk deed de politie in november op elf plekken een inval. Daarbij werd aan de Hillekensacker in Nijmegen een drugslab gevonden. De politie trof daar ruim 200 liter GHB, 60 kilo amfetaminepasta, 1,5 kilo xtc, ruim een kilo cocaïne en nog meer drugs aan. Bij verscheidene verdachten werden kleinere hoeveelheden harddrugs gevonden, bestemd voor de handel.

Winkel

Volgens de politie was deze drugsorganisatie dag en nacht bereikbaar om te leveren. ‘Het lijkt echt een soort winkel, zelfs met kortingsacties,’ zegt Lonneke Hordijk, teamchef bij de Nijmeegse politie. Hordijk zegt in de telefoons te zien dat drugsgebruik niet onschuldig is. ‘Mensen die hun laatste euro’s gebruiken om drugs te kopen, omdat ze anders ontwenningsverschijnselen krijgen. We zien hoe gezinnen eraan kapot gaan, en een vrouw zelfs smeekt bij een dealer om geen drugs meer te leveren aan haar man. Mensen die er ziek van worden, het is echt schrijnend.’