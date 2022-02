Aantal winkeldiefstallen daalt, wel gemeentelijke verschillen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal winkeldiefstallen met 14 procent gedaald. De verschillen tussen regio’s zijn daarbij fors. Dit blijkt uit een analyse van online winkelplatform Beslist.nl, dat politiegegevens en data van de Kamer van Koophandel (KvK) naast elkaar legde.

In totaal werd 178.000 keer aangifte gedaan wegens winkeldiefstal. Tussen 2017 en 2021 daalde dit aantal landelijk met 14 procent. Daarbij zijn verschillen zichtbaar tussen zowel gemeenten als provincies, zo schrijft Beslist.nl. Het platform onderzocht hoe het aantal winkeldiefstallen zich ontwikkelde en zette het aantal KvK-ingeschreven winkels binnen gemeenten af tegen de strafbare feiten.

Veelpleeggemeenten

Naar verhouding werd het hoogste aantal winkeldiefstallen gepleegd in de gemeente Westerwolde: 901 over vijf jaar. De gemeente telt ongeveer zeventig winkels, wat twaalf diefstallen per winkel betekent. Veel van de delicten zouden gepleegd worden door bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel, de grootste dorpskern van Westerwolde.

In de top van veelpleeggemeenten staan daarnaast grote steden als Arnhem, Utrecht, Lelystad en Almere, met meer dan vijf diefstallen per winkel. In absolute aantallen vinden de meeste winkeldiefstallen in de hoofdstad plaats: 21.878 registraties over vijf jaar. Elke winkel in Amsterdam lijkt zo jaarlijks een keer aan de beurt te komen, kort door de bocht.

Stijgers en dalers

De grootste ‘stijgers’ zijn de gemeenten Bloemendaal (313 procent), Dongen (158 procent), Nijkerk (157 procent), Bladel (133 procent) en Zwartwaterland (129 procent). De grootste ‘dalers’ de gemeenten Oirschot (-74 procent), Losser (-73 procent), Nederweert (-72 procent), Langedijk (-71 procent) en Sluis (-70 procent).

Regionale verschillen

Uit de analyse komen ook regionale verschillen naar voren. Zo is in de provincie Flevoland de daling het grootst. Hier daalde het aantal winkeldiefstallen met een kwart. Ook in Noord-Holland (-20 procent), Groningen (-19 procent) en Zuid-Holland (-17 procent) was de afname bovengemiddeld.

In de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en Friesland daalde winkeldiefstal meer dan een tiende. Overijssel en Gelderland vormen de uitzondering: deze regio’s tellen geen afname van de geregistreerde delicten, maar juist een geringe toename: 1 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.