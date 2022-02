Escalatieladder voor toepassing Wet aanpak woonoverlast

Woonoverlast aanpakken? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) stelde een zogenoemde escalatieladder op, om op basis van de Wet aanpak woonoverlast ernstige gevallen te stoppen.

Welke stappen moet je zetten om de overlastwet goed toe te passen bij ernstige gevallen? Hoe kun je opschalen en welke juridische maatregelen neem je als de overlast niet stopt na ingrijpen? Deze vragen komen aan bod komen in de Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast. Het instrument geeft gemeenten een snel en praktisch overzicht van de stappen, met relevante jurisprudentie daarbij.

De escalatieladder is door het CCV en de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zes treden op de ladder

De escalatieladder bestaat uit zes treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender. Aan het begin is een maatregel nog laagdrempelig. Denk hierbij aan de inzet van buurtbemiddeling. Op de treden daarna komen een waarschuwing, het voornemen voor een gedragsaanwijzing, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang.

Bij aanhoudende, ernstige overlast wordt als maatregel een tijdelijk huisverbod van tien dagen genoemd. Overigens is het niet altijd nodig om álle treden op te gaan of exact in de volgorde zoals in het document omschreven. ‘Soms kun je een trede overslaan of juist terugstappen als de situatie zich daarvoor leent,’ zo schrijft het CCV.

Bij elke trede wordt uitgelegd waar je rekening mee kunt houden, wat het effect van de maatregel kan zijn en welke jurisprudentie erover bestaat.

Kenniskring gemeenten

Het CCV deed afgelopen jaren onderzoek naar het onderwerp en ontwikkelde hulpmiddelen voor gemeenten. Zo stelde de organisatie een online dossier samen en zette een landelijke kenniskring voor gemeenten op. Hierin worden gemeentelijke cases en ervaringen besproken, met aandacht voor successen en knelpunten.

Wet aanpak woonoverlast

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Burgemeesters hebben op basis van deze wet de mogelijkheid gedragsaanwijzingen op te leggen aan huurders en eigenaren van koopwoningen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken.