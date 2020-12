Het afgelopen jaar kwamen er weer veel nieuwe, handige hulpmiddelen, zoals toolboxen, infosheets, hulplijnen en handreikingen beschikbaar. Hieronder staan er acht nog eens op rij, om je voordeel mee te doen.

1. Inspiratiegids digitale participatie

Digitale interactie hoort in 2020 tot ‘het nieuwe normaal’ en is een flinke duw in de rug van online participatie. Tools, praktijkvoorbeelden en lessen over digitale transparantie, inspraak en meebeslissen zijn praktisch gebundeld in een inspiratiegids.

2. Hulp aan scheidende ouders

Hoe signaleer je als gemeente problemen bij echtscheidingen op tijd en hoe organiseer je vervolgens een degelijk hulpaanbod? Het is een van de vragen waarop deze handreiking uit het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade antwoord geeft.

3. Infosheet alcoholbeleid sportkantines

Het Trimbos-instituut publiceerde dit jaar een infosheet met daarin verschillende tips en voorbeelden om met het alcoholbeleid in sportkantines aan de slag te gaan. Hiermee wil het sportverenigingen en gemeenten op weg helpen met het opstellen en handhaven van een verantwoorde aanpak hiervoor.

4. Handreiking voor tijdperk na de welstandscommissies

De Omgevingswet betekent afscheid van de welstandscommissies. Alleen een commissie voor rijksmonumenten is straks nog verplicht. Maar hoe blijven kwetsbare belangen geborgd? Voor gemeenten die meer willen doen, is er een handreiking.

5. Tool voor bepalen milieu-impact ongeadresseerd drukwerk

Verschillende gemeenten draaiden het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk om. Reden? De potentiële milieuwinst. Maar hoe breng je die impact nu precies in kaart? Deze handige tool van de VNG helpt.

6. Toolkit veilig digitaal ondernemen

Voor gemeenten die veilig digitaal ondernemen willen stimuleren, heeft het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken een toolkit samengesteld. Hierin zitten handleidingen, video’s en templates om de bewustwording en weerbaarheid in cybersecurity te verhogen. Gemeenten kunnen de producten gebruiken in de communicatie naar ondernemers. Naar de toolkit (onderaan het artikel).

7. Mantelzorg adviespunt

Gemeenten kunnen sinds kort terecht bij het Adviesteam Mantelzorg. Bijvoorbeeld bij vragen over respijtzorg en het bereiken van mantelzorgers. Gemeenten kunnen het team vragen om mee te denken of te helpen bij het versnellen van vraagstukken. Mantelzorgdeskundigen beantwoorden vervolgens die vragen.

8. Handleidingen om invasieve exoten te bestrijden

Verschillende soorten plaagdieren teisteren gemeenteland, van eikenprocessierups tot rivierkreeftjes. Maar er is ook goed nieuws. Er werden inmiddels een heleboel handige handreikingen voor bestrijding en beheersing ontwikkeld.