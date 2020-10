City Deal om inwoners en bedrijven te wapenen tegen cybercrime

In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan acht gemeenten, drie ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de ‘cyberweerbaarheid’ te verhogen onder inwoners en bedrijven. Met digitale wijkambassadeurs en cyberbuddies tot een lokale helpdesk bemand door IT-studenten.

In 18 lokale projecten in de City Deal wordt geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor weerbaarheid tegen cybercrime. Zo gaat de gemeente Amersfoort lokale ondernemers helpen om hun digitale basisveiligheid op orde te krijgen met het project Cyberchef MKB. Breda zet digitale wijkambassadeurs in en Rotterdam cyberbuddies. Leeuwarden concentreert zich op de beveiliging van de agrarische sector terwijl Haarlem jongeren beschermt tegen cybercriminelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de projecten.

City Deal

Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. En door de huidige coronacrisis en het thuiswerken is de kwetsbaarheid toegenomen. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen.

Samenwerking

De acht gemeenten die meedoen zijn Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Groningen, Haarlem en Leeuwarden. ‘Een goede samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij het beveiligen van onze digitale infrastructuur en tegengaan van cybercriminaliteit is belangrijker dan ooit,’ licht minister van Justitie Grapperhaus toe. ‘Gezamenlijk beschermen we kwetsbare doelgroepen als tegen niets en niemand ontziende cybercriminelen. De afspraken in de City Deal helpen ons daarbij.’

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime wordt vandaag afgetrapt met een webinar en de volgende ‘bekrachtigingsvideo’.

Ook is er een introductievideo gemaakt.

Toolkit van DTC

Voor gemeenten die buiten de City Deal veilig digitaal ondernemen willen stimuleren, heeft het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken een toolkit samengesteld. Hierin zitten handleidingen, video’s en templates om de bewustwording en weerbaarheid in cybersecurity te verhogen. Gemeenten kunnen de producten gebruiken in de communicatie naar ondernemers.