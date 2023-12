Primeur Politieacademie: alle studieboeken in slimme E-line app

De Politieacademie maakt sinds het nieuwe studiejaar voor haar opleidingen gebruik van de innovatieve Sdu E-line app. Hierin staan alle studieboeken als e-Pub mét slimme features die het leren eenvoudiger maken.

De E-line app komt uit de koker van Britt van de Langkruis en de inmiddels gepensioneerde Karel Frijters. Britt werkt al bijna 7 jaar bij Sdu, waarvan ruim 3 jaar als productmanager politie en veiligheid. In de coronatijd zag ze de vraag naar digitale studieboeken, de e-Pub, opkomen. ‘Ik dacht meteen: hier wil ik een beleving omheen creëren, zodat studenten van de Politieacademie meer uit hun e-Pubs kunnen halen. In de digitale wereld is natuurlijk al veel meer mogelijk dan alleen maar tekst presenteren.’

Video en podcast

Britt bracht samen met Karel in beeld hoe de E-line app een aanvulling kon worden op een normale e-Pub uitgave. ‘In de basis is de E-line app vrij eenvoudig van opzet. Alle studieboeken die we doorgaans op papier aan de Politieacademie aanbieden, staan erin. De student ziet deze op zijn studieplank gepresenteerd. Je kunt als student elke gewenste e-Pub downloaden. Je kunt het studieboek vervolgens altijd en overal lezen op een tablet en smartphone. Zodra je in je studieboek zit, kun je zinnen en alinea’s arceren met verschillende kleurtjes. Deze worden opgeslagen en als samenvatting gepresenteerd.

Je kunt verder met één klik het boek doorzoeken en bij het juiste onderwerp komen. Het mooie aan de Sdu E-line app is dat docenten onder de hoofdpagina van elk boek een video of podcast met lesstof kunnen toevoegen. Zelfs oefenvragen en tentamens. Op verzoek van de Politieacademie werken we ook nog aan een spraakfunctie.’

Enthousiast werkveld

Vanuit het werkveld is het enthousiasme voor de E-line app groot. Britt vertelt: ‘Bij de Politieacademie werken gepassioneerde auteurs en docenten. Ze vinden het heerlijk om over hun vakgebied te praten. De app biedt hun de mogelijkheid om hun studiemateriaal te verrijken. Bijvoorbeeld door een les op te nemen of een verdiepende podcast over een bepaald onderwerp aan te bieden. Wat ze niet in het studieboek kwijt kunnen of wat met een filmpje duidelijker uit te leggen is, kan nu ook gedoceerd worden. Denk aan een lastig onderwerp als: hoe om te gaan met problematisch gedrag.’

Nieuwe manier van uitgeven

Als productmanager van Sdu voorziet Britt een hele nieuwe manier van boeken uitgeven dankzij de E-Line app. ‘We zitten weliswaar nog aan het begin, en moeten de auteurs nog wegwijs maken met de vele extra mogelijkheden, maar we zien wel aan de enthousiaste reacties in de markt én de vele nieuwe gebruikers per dag dat dit de toekomst is. Doordat je de leerstof breder aanpakt en aanbiedt, weet je zeker dat het begrip over de uiteindelijk lesstof bij de lezer overkomt.’

Niet alleen de markt is enthousiast, ook binnen Sdu heeft Britt de handen op elkaar gekregen om de E-line app breder uit te zetten. ‘Nu heeft de Politieacademie de primeur. Duidelijk is dat deze nieuwe manier van leren ook voor andere vakgebieden kan werken, daarom gaan we de E-line app ook door ontwikkelen voor onze andere klantgroepen.’

Meer mogelijkheden

Gebruikers zien dankzij de Sdu E-line app mogelijkheden om inclusiever te werken. ‘Stel je voor dat iemand door een fysieke handicap geen wetbundel kan omslaan of zaken kan arceren, dan opent de E-pub app letterlijk een nieuwe wereld voor hem. We gaan nu uiteraard kijken hoe we E-line verder kunnen uitbouwen. De basis staat in elk geval en is goed ontvangen. Een mooi vertrekpunt voor meer.’