Rotterdamse mantelzorgers kunnen sinds begin deze maand voor een luisterend oor, advies en ondersteuning terecht bij Mantelfoon: een telefonische dienst die 24 uur per dag bereikbaar is, het hele jaar door.

Rotterdam heeft zo’n 85.000 mantelzorgers. Niet alle mantelzorgers weten de weg naar hulp te vinden als de zorg hen te zwaar valt. Reden voor de gemeente om te starten met Mantelfoon. De gratis telefonische hulpdienst helpt met het vinden van een passende oplossing.

24-uurs steunpunt

Als een mantelzorger met Mantelfoon belt, dan kan iemand eerst zijn verhaal kwijt bij een medewerker met een zorgachtergond. Deze biedt een luisterend oor, beantwoordt vragen en maakt een inschatting of er meer nodig is aan hulp. Zo ja, dan koppelt de medewerker de mantelzorger aan een ervaren mantelzorgcoach. Deze coach geeft praktische hulp en advies bij het vinden van de juiste ondersteuning, bijvoorbeeld via een lokale welzijnspartij. Denk aan dagbesteding, huishoudelijke hulp of een respijtvoorziening.

Verbetering ondersteuning

De hulpdienst komt voort uit gesprekken over de verbetering van de ondersteuning voor vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers. Wethouder Grauss van Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg: ‘Een veel gehoorde wens tijdens dit traject was een mantelzorgsteunpunt waar individuele mantelzorgers hun hart kunnen luchten en persoonlijk advies kunnen krijgen. Met de Mantelfoon geven wij gehoor aan deze wens. Heel belangrijk want mantelzorgers zijn met de zorg voor hun naasten onmisbaar voor deze stad.’

De hulplijn wordt uitgevoerd door De ZorgCentrale en wmo radar. Naast het bieden van directe, praktische hulp bouwt Mantelfoon ook aan een stedelijk netwerk van organisaties dat ondersteuning biedt aan mantelzorgers.