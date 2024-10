Coolsingel tijdelijk ‘Cokesingel’ in campagne drugsimpact

Foto: Jan de Groen

Sinds gisteren hebben 11 Rotterdamse straten tijdelijk een druggerelateerde bijnaam. Zo heet de Coolsingel tijdelijk de ‘Cokesingel’. Dit is onderdeel van een grootschalige campagne van de gemeente over de ‘enorme impact’ van het gebruik van harddrugs op de stad.

De Rotterdamse campagne moet gebruikers meer bewust maken van de keerzijde van hun lijntje cocaïne of xtc-pil. Dat is de drugscriminaliteit die Rotterdam al jaren teistert. Met campagneleuzen als ‘Kijk jij verder dan je lijntje?’ en ‘Haal jij je neus ervoor op?’ wil de gemeente de normalisering van drugsgebruik doorbreken en het gesprek erover aanjagen.

Niet onschuldig

‘Een pilletje of een lijntje coke op je zaterdag lijkt zo onschuldig,’ aldus Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit). ‘We vinden het bijna normaal. Maar dat is het niet, als je beseft welke heftige impact de handel in drugs heeft op onze stad, in onze straten en op bewoners’.

Cokesingel

Bekende straatnamen zoals de Coolsingel, de Wijnhaven en de West-Kruiskade zijn vervangen door Cokesingel, Lijnhaven en West-Snuifkade. De Rakstraat is tijdelijk de Nakstraat, de Peppelweg, de Pepweg en de Emmalaan de MDMA-laan. Deze straatnaambordjes vormen de aftrap van een bredere bewustwordingscampagne.

RTV Rijnmond meldt vandaag dat de drugs-straatborden nu al massaal gestolen zijn en de West-Snuifkade in een studentenhuis hangt. ‘We zijn totaal niet verbaasd dat de borden zo snel gestolen zijn,’ aldus de gemeente in een reactie. ‘Het viel te verwachten. We vragen de dieven in kwestie wel om de boodschap achter de borden goed in te prenten en het er met elkaar over te hebben.’

Confronterende video’s

Naast deze straatnaambordjes richt de campagne zich specifiek op jongeren met een serie van confronterende social video’s. ‘We willen niet belerend zijn, maar realistisch,’ zegt een woordvoerder.

‘Veel jongeren realiseren zich niet wat hun aandeel is in de keten van drugscriminaliteit. Deze video’s laten zien wat de echte gevolgen kunnen zijn, zonder er doekjes om te winden’. De campagne is ook bedoeld voor ouders en andere betrokkenen en is de komende weken zichtbaar in het Rotterdamse straatbeeld.