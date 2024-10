Platteland ‘gezelligst’ volgens bewoners

De meerderheid van de mensen vindt dat ze in een gezellige buurt wonen. Buiten de steden wordt dit vaker gezegd dan in een meer stedelijke woonomgeving. Zo zijn de inwoners van Land van Cuijk in Noord-Brabant het vaakst positief, Rotterdammers rapporteren veel minder gezelligheid.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op eerder gepubliceerde gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2023. Voor dit grootschalige onderzoek zijn stellingen voorgelegd aan 180.000 mensen van 15 jaar of ouder over sociale samenhang in de eigen buurt. Daarbij is onder andere gevraagd naar de gezelligheid die bewoners ervaren, en de omgang en het contact met elkaar.

De meeste Nederlanders (61 procent) vinden dat ze in een gezellige buurt wonen, waar mensen elkaar helpen. Deze uitkomst kent geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ook leeftijd speelt geen rol.

Platteland socialer

Verschil is er dus wél tussen de steden en niet-stedelijke gemeenten. Hoe minder stedelijk de buurt, hoe gezelliger de inwoners het er vinden. Ook over andere onderwerpen die te maken hebben met sociale samenhang in de buurt, zijn bewoners van het platteland gemiddeld vaker positief dan stedelingen. Zo kennen mensen elkaar op het platteland beter en voelen ze zich meer thuis bij buurtgenoten, bij wie ze eerder hun huissleutel afgeven.

Een sterkere sociale samenhang draagt bij aan het welbevinden van mensen in hun buurt, aldus het CBS. Het is volgens het statistiekbureau zelfs van invloed op economische productiviteit en groei.

Friezen positief

Inwoners van de provincie Friesland zijn het meest positief over de eigen habitat: 68 procent spreekt van een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen. Inwoners van de provincie Zuid-Holland bungelen wat dit betreft onderaan met een percentage van 56 procent.

Rotterdam ongezellig

In Rotterdam vindt slechts 46 procent van de bewoners de eigen buurt gezellig. Dit is het laagste percentage van de gemeenten met 70.000 of meer inwoners. Naast Rotterdam is ook in Amsterdam, Den Haag, Schiedam, Vlaardingen, Heerlen en Maastricht minder dan de helft positief gestemd.

Niettemin scoren de gemeenten met meer dan 70.000 inwoners gemiddeld een voldoende of ruime voldoende als alle aspecten van sociale samenhang bij elkaar worden genomen.

In de Land van Cuijk is de gezelligheidsbeleving met 75 procent het hoogst. Ook in de gemeenten Meierijstad, Westland, Hoeksche Waard en Súdwest-Fryslân vinden inwoners het bovengemiddeld gezellig wonen, daar is ongeveer 7 op de 10 inwoners het eens met de stelling.