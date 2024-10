Mariënburg: Sociaal Ouder Wonen

Nederland vergrijst in een rap tempo, en de vraag naar geschikte woningen voor ouderen stijgt net zo snel. Maar het gaat om meer dan alleen een dak boven het hoofd. We willen een omgeving creëren waar ouderen gezond en gelukkig blijven. Eenzaamheid is een groeiend probleem met grote mentale en fysieke gevolgen.

Mariënburg in Soest

Om deze redenen bouwde Woonzorg Nederland Mariënburg in Soest. Een complex voor ouderen dat voldoet aan de hoogste verduurzamingseisen en waar zorg en verbinding centraal staat. Met de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en zo bij te dragen aan een langere en gezondere levensduur. Mariënburg in Soest wijst hierin de weg naar de toekomst van seniorenhuisvesting.

Drie gebouwen, één complex

Woonzorg Nederland realiseerde drie gebouwen in Soest: Mariënburg, Mariënhorst en Mariënheuvel. Deze gebouwen vormen samen één uniek complex. Waar de verduurzaamde en gerenoveerde Mariënhorst en Mariënheuvel bestaan uit zelfstandige woningen, is het gesloopte en opnieuw gebouwde Mariënburg een gebouw met zorgwoningen.

Ontmoeting stimuleren

En wat Mariënburg bijzonder maakt, is de slimme mix van groepswonen en zorg. Dit is een écht zorggebouw, waar 75 bewoners met intensieve zorgbehoeften een fijne, veilige plek vinden. Of het nu gaat om psychogeriatrische of somatische problemen, je krijgt hier de zorg die je nodig hebt. De combinatie met de zelfstandige woningen in de gebouwen Mariënhorst en Mariënheuvel aan weerszijden is bewust gedaan om ontmoeting te stimuleren. Zo kunnen bewoners van de naastgelegen gebouwen met zelfstandige woningen binnenlopen bij het zorggebouw en meedoen aan activiteiten maar ook – net als anderen uit de buurt – gebruikmaken van de Brasserie dat als ontmoetingscentrum mensen bij elkaar brengt.

Comfortabel wonen

Bij de Mariënburg zorgwoningen hebben bewoners hun eigen comfortabele plek, compleet met een ruime badkamer. De zeven woongroepen delen een gezamenlijke huiskamer, een open keuken en een groot balkon. De perfecte plek om samen een kopje koffie te drinken en te genieten van een goed gesprek. Hier hangt een huiselijke sfeer, wat past bij wat senioren nodig hebben.

Zorg die altijd dichtbij is

Mariënburg is niet alleen een fijne plek voor bewoners, maar ook voor de zorgverleners. De brede gangen en ruime leefruimtes zorgen ervoor dat iedereen zich vrij en gemakkelijk kan bewegen. Door de slimme indeling van de woonkamers kan het personeel efficiënt werken. Zo blijft er altijd, 24 uur per dag. Bovendien zit voor de zelfstandige woningen van Mariënhorst en Mariënheuvel thuiszorg altijd dichtbij, met een thuiszorg locatie in het Mariënburg gebouw.

De deuren staan altijd open

Het unieke aan Mariënburg is de verbinding tussen verschillende soorten bewoners. Dit is meer dan een zorgcomplex. Het is een plek waar de deuren altijd open staan en iedereen welkom is. Bewoners van Mariënhorst en Mariënheuvel hebben de mogelijkheid om aan te schuiven in de brasserie van Mariënburg om samen te genieten van een heerlijke maaltijd. Zo wordt aangemoedigd elkaar op te zoeken en wordt de kans vergroot op het ontstaan van een levendige community van bewoners en zorgverleners, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt.

Bouw mee aan de toekomst

Mariënburg biedt een innovatieve oplossing voor de uitdagingen van vergrijzing en woningnood. Hier staan het welzijn en woongeluk van de ouderen voorop. Het complex is dus niet alleen een antwoord voor nu, maar ook een inspiratie voor de seniorenwoningen van de toekomst.