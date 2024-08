Zomerse initiatieven voor thuisblijvende inwoners

De zomerperiode is weer aangebroken. Ondanks de massale vakantieuittocht zijn er echter ook veel inwoners die thuis blijven. Verschillende gemeenten bedachten daarom zomerse initiatieven, bedoeld voor jong en oud.

Zwemabonnement voor de zomer

Wie in de gemeente Leiderdorp woont, een bijstandsuitkering heeft en een inkomen lager dan 120 procent van het sociaal minimum, kon voor deze zomer een zomerzwemabonnement aanvragen. Het abonnement kost eenmalig 15 euro voor het hele gezin, daarvoor kan de hele zomer worden gezwommen bij de lokale zwembaden.

Dansen tegen eenzaamheid

De gemeente Rotterdam geeft subsidie aan Het Danspaleis, een roulerend dansfeest voor ouderen, om eenzaamheid onder hen tegen te gaan. De feesten reizen onder andere langs verzorgingshuizen, wijkhuizen en bibliotheken in de stad. De gedachte erachter is dat dansen mensen bij elkaar brengt, herinneringen naar boven haalt en mensen in beweging krijgt. Tijdens zo’n feest wordt er muziek van vroeger gedraaid en is de dansvloer voor iedereen geopend. Het is een van de projecten waarmee de gemeente de stad ‘seniorvriendelijker’ wil maken. Hoe Rotterdam dat probeert, staat uitgebreid beschreven in de actieagenda Goud voor Oud.

Foto: gemeente Rotterdam

Vakantiepaspoort

Ook voor kinderen organiseert Rotterdam activiteiten. Alle basisschoolkinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen de hele zomervakantie plezier maken met het zogenoemde Vakantiepaspoort, inclusief een bijbehorende app met alle informatie over de uitjes. In elke buurt is wel iets leuks te doen. Er staan maar liefst 155 uitstapjes op het programma, gratis of met korting. Denk aan musea, zwembad, speeltuinen, varen, knutselen, op ontdekking gaan of pannenkoeken eten.

Kinderen kunnen per uitje een stempel sparen. Bij 10 stempels kunnen ze voor 2,50 euro een waardebon kopen voor een zogenoemde ‘superbestemming’, zoals Diergaarde Blijdorp en Outdoor Valley. Hier kunnen ze dan in het najaar een bezoek aan brengen. Ook in de nabijgelegen gemeente Capelle aan den IJssel krijgen kinderen een vakantiepaspoort.

Zomer Doe-Week

In de gemeente Brunssum is er in juli een Zomer Doe-Week gehouden, waar kinderen gratis aan mee konden doen. Met activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, op het gebied van sport, kunst en cultuur. Denk aan hutten bouwen, een drakenjacht of creatieve workshop.

Door de tijd reizen in Groningen

In de zomervakantie kunnen de jongste inwoners van Groningen die (nog) niet of nauwelijks met vakantie gaan naar het Speelfestival. Ze kunnen er een reis door de tijd maken, van het tijdperk van de dinosaurus tot de middeleeuwen en de toekomst. Er zijn vierdaagse Speelfestivals in vier verschillende wijken, met gratis workshops, activiteiten en gezonde snacks en drinken. Op het Speelfestival kunnen kinderen al spelend hun talenten ontdekken. Het speelfestival werd geopend door wethouder Eikenaar die zelf in een tijdmachine stapte en een Flintstone werd.

Foto: gemeente Groningen

Creatief in Goirle

Wie deze zomer thuisblijft en in gemeente Goirle woont, kan ook meedoen aan verschillende activiteiten. Deze zijn georganiseerd door vrijwilligers en aantal organisaties. Op het programma staan creatieve, sportieve en muzikale activiteiten voor jong en oud. Denk aan yoga, geheugentraining, een inloopcafé en koersballen.

Midzomermokum

Jonge inwoners tot en met 23 jaar uit Amsterdam en Weesp hoeven zich deze zomervakantie eveneens niet te vervelen. Tijdens de zomervakantie worden er onder de noemer Midzomermokum meer dan 100 uitjes door de hele stad georganiseerd en meedoen is bijna overal gratis. Paardrijden, voetballen, muziek maken, op kamp met de vakantiebus, knutselen met de kinderclub of toneelspelen. En nog veel meer.

Theeleuten

Verschillende gemeenten zetten ook het onderwerp zomereenzaamheid op de agenda, zoals Gemert Bakel dat onder meer het lenen van een duofiets tipt. De gemeente Beek bedacht er de actie Theeleuten voor. Inwoners worden uitgenodigd om op visite te gaan bij mensen met gevoelens van eenzaamheid. Voor deze weldoeners staat er een tasje met thee, koekjes en een ansichtkaart klaar om op te halen en mee te nemen. De gemeente Schiedam organiseert een kaartenactie om eenzaamheid tegen te gaan, omdat de vakantieperiode voor mensen die niet op vakantie kunnen minder leuk en zelfs eenzaam kan zijn. Inwoners kunnen daarom op verschillende plekken in de stad gratis kaarten meenemen om te versturen naar een ander.