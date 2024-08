Nederland telt nu 18 miljoen inwoners

Nederland passeert donderdag de grens van 18 miljoen inwoners, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een schatting. De huidige bevolkingsaanwas komt voornamelijk door buitenlandse migratie.

In 2016 passeerde Nederland de grens van 17 miljoen inwoners. De afgelopen acht jaar groeide de Nederlandse bevolking gemiddeld met 120 duizend inwoners per jaar (0,7 procent), aldus het CBS. De groei van 16 naar 17 miljoen Nederlanders duurde vijftien jaar en toen kwamen er jaarlijks gemiddeld 66.000 inwoners bij (0,4 procent). In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide de bevolking sneller. Tussen 1945 en 1970 bedroeg de aanwas bijna 4 miljoen mensen en groeide de bevolking met gemiddeld 150.000 nieuwe inwoners (1,6 procent) per jaar.

18 miljoenste inwoner niet bekend

Het valt niet te traceren wie precies de 18 miljoenste Nederlander is, vertelt een woordvoerder van het CBS. Dat komt doordat nieuwgeborenen en immigranten per gemeente in groepen worden doorgegeven. Wel is de kans volgens hem groter dat het om een immigrant gaat dan om een pasgeboren kind, omdat de groei in die groep groter is dan bij baby’s.

Bevolkingsgroei sinds WO II

Tot de jaren zeventig groeide de Nederlandse bevolking voornamelijk doordat er meer kinderen geboren werden dan er mensen overleden. Vooral tijdens de ‘babyboom’, direct na de Tweede Wereldoorlog, werden relatief veel kinderen geboren. In de jaren zeventig daalde het geboortecijfer, omdat mensen steeds later aan kinderen begonnen en er minder per koppel kregen. De bevolking groeide desondanks nog wel vooral doordat er meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden.

Schommelingen in de bevolkingsontwikkeling werden in de periode daarna vooral veroorzaakt door veranderingen in het aantal migranten dat jaarlijks naar Nederland kwam. Deze veranderingen hebben niet alleen te maken met perioden van oorlogen en onrust elders, zoals momenteel in Syrië en Oekraïne. Volgens het CBS spelen ook een betere of slechtere economische situatie hierbij een rol, evenals de uitbreidingen van de Europese Unie of beleidskeuzes zoals een groter aanbod van Engelstalige studies in Nederland.

Geboortecijfer verder omlaag

Het geboortecijfer in Nederland daalt sinds 2010. In 2023 werden 164,5 duizend kinderen geboren en was het gemiddeld kindertal per vrouw 1,43. Daarmee ligt het geboortecijfer intussen ver onder het vervangingsniveau van zo’n 2,1 kind per vrouw. Sinds de jaren tachtig is dit cijfer niet zo laag geweest.

Het aantal inwoners dat niet in Nederland is geboren nam tussen 2016 en 2024 toe van 2,1 miljoen (12 procent) naar 2,9 miljoen (16 procent). Het aantal in Nederland geboren inwoners steeg heel licht van 14,9 naar 15,0 miljoen. Daarvan hadden er in 2024 2,1 miljoen ten minste één ouder die in het buitenland is geboren. Begin 2016 waren dat er nog 1,8 miljoen.

Toename bevolking door migratie

De bevolking groeit sinds acht jaar, mede dankzij het lage geboortecijfer, nog voornamelijk door buitenlandse migratie. In 2022 en 2023 overleden meer mensen dan er kinderen werden geboren, en groeide de bevolking alleen nog doordat er meer immigranten dan emigranten waren. Dat was ook het geval in de eerste helft van 2024.