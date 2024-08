Geen koophuis voor eenverdiener met modaal inkomen

Alleenverdieners met een modaal inkomen kunnen nauwelijks een huis kopen in Nederland, aldus een onderzoek van hypotheekadviseur De Hypotheker. Nog geen 2 procent van het woningaanbod levert een betaalbaar bod op voor deze groep. In steden als Amsterdam en Eindhoven gaat het zelfs om tienden van een procent.

Het blijft bijzonder moeilijk voor Nederlanders met een modaal inkomen om een betaalbare woning te vinden, zo blijkt uit het onderzoek. Daarbij wordt het verschil tussen eenverdieners en tweeverdieners steeds groter. De positie van alleenverdieners blijft voor het derde jaar op rij achter, terwijl voor modale tweeverdieners de stijging in het aanbod net als vorig jaar verder doorzet.

Meer kansen voor tweeverdieners

De Hypotheker heeft per regio in kaart gebracht hoeveel woningen beschikbaar zijn voor eenverdieners en tweeverdieners met een modaal inkomen. Op dit moment is 1,7 procent van het totale woningaanbod beschikbaar voor een alleenstaande met een modaal inkomen, vorig jaar was dit 1,1 procent. Daarentegen is momenteel 29,1 procent van het woningaanbod beschikbaar voor modale tweeverdieners, waar dat vorig jaar nog 24,4 procent was.

Dalend aanbod en hogere prijzen

Het modale inkomen is door het Centraal Plan Bureau (CPB) vastgesteld op 44.000 euro voor 2024, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Met dit inkomen kun je als eenverdiener bij een gemiddelde 10-jaars rente met NHG van 3,91 procent een hypotheek krijgen van ongeveer 195.000 euro. Dat is hoger dan vorig jaar toen de maximale leensom 171.000 euro bedroeg. Alleen wordt de positieve impact hiervan vrijwel volledig tenietgedaan door de krappe woningmarkt en stijgende huizenprijzen.

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker uitgegaan van 80.000 euro (44.000 euro + 36.000 euro). Hiermee kunnen tweeverdieners een hypotheek van ongeveer 367.000 euro afsluiten bij een gemiddelde 10-jaars rente met NHG van 3,91 procent. Bij beide berekeningen is geen rekening gehouden met een energielabel, waardoor huizenkopers met een modaal inkomen mogelijk extra kunnen lenen. Ook tweeverdieners hebben overigens last van het tekort op de woningmarkt en de hoge prijzen.

Geen schijn van kans

Voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de kans op een betaalbare koopwoning in de grote steden vrijwel nihil. Amsterdam en Eindhoven hebben een heel klein percentage woningen beschikbaar (respectievelijk 0,1 procent en 0,2 procent). Den Haag (4,6 procent) en Rotterdam (2,9 procent) scoren van de grote steden het hoogst, maar ook hier is maar een klein deel van het totale aanbod beschikbaar voor eenverdieners met een modaal inkomen.

Meer mogelijk buiten de Randstad

In de provincies Noord-Holland (0,3 procent), Noord-Brabant (0,4 procent), Flevoland (0,5 procent) en Utrecht (0,6 procent) is de situatie voor woningzoekenden met een modaal inkomen het meest uitdagend. Hier krijgen eenverdieners met een modaal inkomen bijna geen voet tussen de deur. Buiten de Randstad, in de provincies Groningen (6,5 procent), Limburg (5,7 procent) en Zeeland (4,6 procent) maakt de alleenverdienende ‘Jan Modaal’ relatief gezien nog de meeste kans om een woning te vinden.

Markt voor tweeverdieners gunstiger

Modale tweeverdieners maken in grote steden Den Haag (41,4 procent) en Rotterdam (39,1 procent) de meeste kans op een woning. In Utrecht is bijna een derde van de woningen beschikbaar (30,1 procent) voor deze doelgroep. Amsterdam scoort het laagst met in totaal 13,4 procent van het beschikbaar woningaanbod, gevolgd door Eindhoven (19,7 procent). Tweeverdieners maken buiten de Randstad, in de provincies Groningen (50,1 procent), Limburg (48,3 procent), Zeeland (41,5 procent) en Friesland (40,4 procent) het meeste kans op een woning. De provincies Noord-Brabant (22,5 procent), Utrecht (21,8 procent) en Noord-Holland (19,3 procent) scoren het laagst. In deze provincies komen tweeverdieners met een middeninkomen in aanmerking voor minder dan een kwart van het woningaanbod.

‘Uitzichtloos’

‘De vooruitzichten op de huizenmarkt zijn voor alleenverdieners met een modaal inkomen afgelopen jaar nauwelijks verbeterd. Hoewel het modale inkomen is gestegen en de maximale leencapaciteit is verbeterd, wordt dit tenietgedaan door de woningkrapte en sterk stijgende huizenprijzen. Hierdoor is de situatie voor iemand met een modaal inkomen nog steeds vrij uitzichtloos’, vertelt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. Tweeverdieners komen er volgens hem een stuk beter van af, hoewel de verschillen tussen gemeenten en provincies ook hier groot zijn.