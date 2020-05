‘Spoor eenzame senioren op via Basisregistratie Personen’

Een noodkreet aan alle gemeenten in Nederland: spoor kwetsbare, eenzame senioren op met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP). ‘ Belangrijk is dat uiteindelijk alle gemeenten inzien dat deze zware tijd om onorthodoxe maatregelen vraagt om deze groep in beeld te krijgen en ze een helpende hand te bieden.’

Aldus de stichting Alles voor Mekaar uit Heusden, die een noodkreet stuurde naar alle colleges en raadsleden. ‘Veel eenzame ouderen zijn bekend bij de instanties en bij de organisaties die zich om hen bekommeren. Maar een groot aantal is nergens in beeld en die komen ook niet in beeld. Omdat zij zich terugtrekken, geen sociale contacten hebben, bang en of ziek zijn.’

Alles voor Mekaar vindt dat er juist nu, door de beperkende coronamaatregelen, actie moet worden ondernomen. In hun noodkreet wordt gepleit voor de inzet van de BRP om deze onzichtbare ouderen te vinden.

Huiverig

Volgens de stichting zijn gemeenten huiverig om deze gegevens in te zetten vanwege de strenge privacywetgeving. ‘Begrijpelijk, maar het kan toch niet zo zijn dat, als het welzijn van kwetsbare ouderen zo onder druk komt te staan door deze coronacrisis, het enige middel om al deze mensen te bereiken verboden gebied blijft?’

Privacy

Daarom ontwikkelde de stichting een plan van aanpak waarbij in hun ogen privacy gewaarborgd blijft. De gemeente Heusden werkt hiermee momenteel een plan uit waarbij de BRP wordt ingezet. ‘Het is de eerste gemeente die gehoor geeft aan de noodkreet,’ aldus initiatiefnemer Alexander van Weert.