Boa’s protesteren in meer dan twintig gemeenten

In meer dan twintig gemeenten protesteren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vandaag naar aanleiding van de mishandeling van handhavers. Ze eisen opnieuw verdedigingsmiddelen ter bescherming. Minister Grapperhaus liet gisteren weten dat hij denkt aan een noodknop en bodycam. Niet aan een wapenstok en pepperspray.

In acht van de steden is een korte, zichtbare protestbijeenkomst. Het gaat om Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en Velsen. In minimaal twaalf andere gemeenten zullen boa’s op hetzelfde tijdstip op een andere wijze hun steun betuigen aan deze actie. Dat gebeurt in ieder geval in Haarlem, Smallingerland, Drachten, Zonder, Hilversum, Dongen, Zoetermeer, Zwijndrecht, Roosendaal, Hulst, Krimpen aan den IJssel, en Kerkrade.

Boa’s in actie Velzen. Boabonden, burgemeesteren collega’s spreken zich uit. Minister laat boa’s met lege handen staan. Grapperhaus je had ze kunnen beschermen. pic.twitter.com/ryGNMUgtCC — Nederlandse BOA Bond (@DeBOABond) May 26, 2020

Mishandeling

De actie wordt gehouden naar aanleiding van de mishandeling van boa’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag. ‘Wij spreken zichtbaar onze afschuw uit over het geweld tegen boa’s, zoals dat recent in IJmuiden plaatsvond. Dit is een treffend voorbeeld van de omstandigheden waaronder boa’s hun werk moeten doen. Het kan zomaar ineens misgaan en dan hebben ze geen enkel middel. Wij moeten handhaven, dat staat nota bene op onze rug en we zijn vaak als eerste ter plaatse, dan moeten wij ons minstens kunnen verdedigen,’ aldus de vakbonden in een gezamenlijke verklaring.

Geen wapenstok en pepperspray

Minister Grapperhaus van Justitie liet maandagavond na het overleg met het Veiligheidsberaad weten dat boa’s toch geen wapenstok of pepperspray krijgen. ‘Het is ingewikkelde materie. Aan het bewapenen zitten nogal wat haken en ogen. Het gaat onder meer om opleidingseisen en aansprakelijkheden van gemeenten. De politie heeft het geweldsmonopolie in Nederland. Alleen zij mogen geweld gebruiken.’

Noodknop en bodycam

De minister wil de handhavers wel beter beschermen. ‘Ik trek mij hun zorg aan. Wij kijken naar een goede noodknop en bodycams. Die camera’s hebben vaak al een afschrikwekkend effect. Het lokale gezag moet er bovendien voor zorgen dat boa’s meteen politiebijstand krijgen als zij bescherming nodig hebben.’

‘Onacceptabel,’ Zo noemt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond het idee van Grapperhaus. Kuin dreigt de acties op te voeren als ‘het hierbij blijft’, zei hij vandaag tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam. De noodknop en de bodycams lossen volgens hem niets op. ‘De politie is dan niet na tien minuten bij je maar na vier minuten. Maar geweld blijft. Mensen die nu klappen uitdelen, zullen dat blijven doen.’

Volledige uitrusting

Ondertussen is de discussie over de bewapening van boa’s weer flink opgelaaid. Voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven pleit opnieuw voor. Hij vindt dat boa’s zelfs een volledige uitrusting moeten krijgen met de bevoegdheid om wapens te dragen. Hij zei dit vrijdag in het radioprogramma Dit is de Dag. ‘Ik snap de oproep voor wapenstok en pepperspray, maar je kunt ook nog een stap verder gaan,’ aldus Van Vollenhoven.

(tekst gaat hieronder verder)

‘De boa’s hebben in het verleden veel politietaken overgenomen, steeds meer worden ze een soort gemeentepolitie. Ze stuiten op verzet en dan kunnen ze eigenlijk weinig doen.’ Van Vollenhoven vindt het beter om ze een vuurwapen te geven. ‘Ik denk dat we ze op den duur volledig moeten uitrusten’.