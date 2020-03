Boa’s staan ‘vogelvrij’ vooraan bij handhaving noodverordeningen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden zonder verdedigingsmiddel of bescherming de straat op gestuurd, precies nu iedereen daar moet wegblijven. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand in je gezicht hoest? ‘Als je het hebt over de frontlinie, dan is dit het.’

Op de dag dat het coronavirus Nederland bereikte, begon ook voor boa’s een onduidelijke tijd. Zeker sinds zondag 15 maart, toen het kabinet de noodsituatie kracht bij zette met vergaande maatregelen zoals verplichte sluitingen van horeca en scholen. ‘Boa’s werden opgeroepen om te gaan werken, maar niet op kantoor vanwege het risico op besmetting,’ zegt Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP.

Fysiek contact

De straat op dus. ‘Daar geven ze gehoor aan. Maar het roept natuurlijk vragen op. De handhaving van de noodverordeningen die nu gelden, zijn niet de normale werkzaamheden van bijvoorbeeld een handhaver leefbaarheid. Wat doe je met een hangjongere die vervelend wordt? Iemand in de boeien slaan vereist fysiek contact. Dat voorkom je nu liever, dus ga je maar in discussie,’ aldus Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond.

Het is niet niks wat er wordt gevraagd, benadrukt hij. ‘Als je het hebt over de frontlinie, dan is dit het. De politie gaat vooral op meldingen af maar surveilleert nauwelijks, laat staan te voet. Als je een handhaver op straat tegenkomt, dan is dat dus in de meeste gevallen een boa. Ze zijn verplicht om te komen werken, en willen dit in de meeste gevallen ook. Maar ook zij zien een onbekende en bedreigende situatie. Ze vinden het heel erg spannend. Sommigen maken zich grote zorgen, bijvoorbeeld omdat ze thuis familieleden hebben met een zwakkere gezondheid.’

Zonder verdediging

Zijn werkgevers, de wetgever en maatschappij daar wel van doordrongen? Lakenman vraagt het zich soms af. Hij wijst op de slepende discussie over geweldsmiddelen . ‘Daarin hebben we belangrijke stappen gezet en er is zicht op verbetering. Maar voor nu betekent het dat de meeste boa’s nog op pad gaan zonder enige verdediging: geen wapen, geen stok, geen pepperspray. Zelfs geen handboeien soms. Extra bescherming, mondkapjes bijvoorbeeld? Ook niet.’

Zijn boa’s vogelvrij verklaarde handhavers? Het publiek reageert soms wel op die manier. ‘Er zijn lolbroeken die denken dat ze opmerkingen moeten maken of boa’s in een drukke winkel in het gezicht hoesten,’ zegt Lakenman. Voorzitter Gerrits van de collegabond ergert zich eraan dat van alle beroepen juist de boa’s niet op de lijst van cruciale beroepen staan. ‘Als er een groep is die voor speciale kinderopvang bijvoorbeeld in aanmerking moet komen, dan zijn deze mensen het. Daar zijn we dan ook over in gesprek met het ministerie.’

Lockdown

Belangrijke besluiten worden genomen in het Veiligheidsberaad dat maandag weer bijeenkomt. Maar anders dan met de politie, is er daarbij geen vorm van ruggespraak tussen de 25 voorzitters (burgemeesters) van de veiligheidsregio’s en boa-vertegenwoordigers. Nederland schuift ondertussen in de richting van een totale ‘lockdown’.

Dat kan helderheid scheppen, denkt Gerrits. Nu heeft het kabinet wel kritiek op mensen die niet 1,5 meter afstand van elkaar bewaren of die blijven samenscholen, maar een formele grond om op te treden ontbreekt. Gerrits, nog vóór de persconferentie maandagavond : ‘Het zijn maar adviezen voorlopig, er staat niks over in de noodverordeningen. Die gaan alleen over de verplichte sluitingen en de handhaving daarvan. Maar dit kan elk moment veranderen, het scenario ligt klaar.’

Strafrechtelijke basis

Op papier wordt in de verordeningen wel duidelijk hoe belangrijk boa’s zijn. Sommige zijn automatisch belast met de handhaving, in andere gevallen is daarvoor een aparte aanwijzing nodig van de veiligheidsregio. Zodra boa’s de straat opgaan, handhaven ze in coronatijd net als de politie op basis van het strafrecht. Op overtreding staan sancties van maximaal drie maanden gevangenis of een geldboete die kan oplopen tot 4350 euro.

Houd alsjeblieft oog voor de mensen die deze stevige maatregelen in de praktijk moeten afdwingen, roepen beide voormannen op. Lakenman: ‘Dat zijn voor de helft boa’s, en voor de zichtbaarheid op straat bijna uitsluitend boa’s.’ De coronacrisis zal hopelijk een kantelpunt zijn, voegt Gerrits toe: ‘Hun belang valt niet meer te ontkennen, ook niet voor de politie. In deze noodsituatie wordt duidelijk hoe hard iedereen elkaar nodig heeft. Laten we dat hiervan onthouden.’