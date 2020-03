Gemeenten krijgen opdracht tot handhaven en coördineren

Het kabinet heeft zondag nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Gemeenten moeten de verplichte sluiting handhaven van onder andere horeca en sportclubs. Ook dienen ze 24-uursopvang te coördineren voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, coffeeshops, sauna’s en seksclubs moesten zondag klokslag 18.00 uur sluiten, kondigde het kabinet twintig minuten van tevoren aan tijdens een persconferentie. ‘Gemeenten gaan dit handhaven, zij zijn hierover geïnformeerd,’ aldus minister Bruins (Medische Zorg). Ook het onderwijs en de reguliere kinderopvang gaan vanaf maandag op slot.

Noodopvang

Alle aangekondigde sluitingen gelden tot en met 6 april. Voor hulpverleners en andere beroepsgroepen die nodig zijn ‘om de samenleving draaiende te houden’ is een uitzondering van kracht. Zij kunnen hun kinderen wél naar school en speciale noodopvang brengen.

Het kabinet roept lokale bestuurders op ‘nauw betrokken’ te zijn bij het regelen van deze voorzieningen. ‘Gemeenten wordt gevraagd deze noodopvang 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor kinderen van 0 tot 14 jaar te gaan coördineren. Het kabinet is in gesprek met de VNG over welke hulp zij hierbij nodig hebben,’ meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Gemeentemedewerkers

Tot de cruciale beroepen worden ook ambtenaren gerekend die zich bezighouden met ‘noodzakelijke overheidsprocessen’ bij Rijk, provincie en gemeente. Het kabinet beschrijft deze niet uitputtend maar noemt bijvoorbeeld dienstverlening door burgerzaken en het betalen van uitkeringen. Het vervoer van afval en vuilnis is een aparte cruciale categorie.

Verder moet heel Nederland zoveel mogelijk thuiswerken en sociale contacten vermijden, zei premier Rutte donderdag al. Aanvankelijk gold dit tot eind maart, maar ook hier komt een extra week bij, zodat alle maatregelen doorlopen tot en met de eerste week van april.

Uitwerking

Donderdag werd tevens bekend dat evenementen met meer dan 100 aanwezigen niet mogen doorgaan om de verspreiding van het virus af te remmen. Bruins heeft de veiligheidsregio’s opdracht gegeven (pdf) de verboden uit te vaardigen.

Hoe de uitwerking van de nieuwste maatregelen eruit zal zien, heeft het kabinet nog niet duidelijk gemaakt. De Leidse hoogleraar staatsrecht Wim Voermans denkt dat het nodig kan zijn om de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden te gebruiken.

#coronavirus Stevige corona-maatregelen 16/3. Gaat Rutte de instrumenten uit de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden inzetten (beperkte noodstoestand)? Is waarschijnlijk nodig (artikel 103 Grondwet) om de aangekondigde maatregelen door te zetten. — Wim Voermans (@wimjmvoermans) March 15, 2020

Minister Grapperhaus (Justitie) en de veiligheidregio’s overleggen vandaag verder na het crisisberaad van het kabinet.