Rutte: alle evenementen met meer dan 100 personen afgelast

Alle evenementen waarbij meer dan honderd personen betrokken zijn, worden in heel Nederland afgelast. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. En zo zijn er meer nieuwe maatregelen die gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Sportwedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen: alles gaat plat, maakte minister Bruins (Medische Zorg) duidelijk na crisisberaad. Ook werkbijeenkomsten in of van bedrijven met dit soort grote aantallen, kunnen niet doorgaan.

Het kabinet gaat hiertoe over in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. Nederlanders met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts moeten thuisblijven en contacten mijden. Mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken, stelt het kabinet. Bezoeken aan kwetsbare personen zoals ouderen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Deze maatregelen gelden tot 31 maart.

Scholen open

Er is volgens het kabinet nog geen aanleiding om scholen te sluiten. Premier Mark Rutte benadrukt dat bepaalde sociale activiteiten, zoals uit eten gaan in restaurants, wel kúnnen doorgaan. Dat risico moeten mensen volgens hem zelf inschatten. Ouderen en kwetsbare mensen wordt voorlopig wel geadviseerd om dit soort uitjes over te slaan.

Niet in te dammen

Op sommige plekken in vooral Noord-Brabant is het niet langer mogelijk het coronavirus ‘in te dammen’. Daar breekt een nieuwe fase aan, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen,’ ook omdat in Amsterdam en Rotterdam patiënten opduiken van wie onduidelijk is hoe ze zijn besmet.