Corona: evenementen verboden, dienstverlening blijft overeind

De Brabantse gemeenten waar de grootste uitbraak van het coronavirus zich voordoet, hebben evenementen met meer dan 1000 deelnemers verboden. De dienstverlening aan burgers en bedrijven houdt vooralsnog gewoon stand. ‘Brabant gaat niet op slot,’ aldus de veiligheidsregio.

‘De gemeente volgt het advies van het RIVM. Dit betekent dat waar mogelijk medewerkers vanuit huis werken,’ meldt de gemeente Breda. Maar de deuren van het stadhuis blijven desondanks open. ‘Deze maatregel heeft geen gevolgen voor onze dienstverlening. De gemeente blijft via alle kanalen bereikbaar. Het milieustation is gewoon open. Ook de afspraken aan de balie gaan gewoon door.’

Klachten? Nieuwe afspraak

Ook Moerdijk benadrukt: ‘Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners zo veel mogelijk door moet kunnen gaan.’ Alleen mogelijke dragers van het virus ziet die gemeente liever niet langskomen. ‘Heeft u klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken.’ Het college neemt het zekere voor het onzekere en ‘schrapt alle publieke bezoeken’.

Volgens de meest recente telling van het RIVM zijn landelijk 503 besmettingen met het coronavirus geconstateerd, waarvan bijna de helft in Noord-Brabant.

Er zijn sinds gisteren 121 nieuwe patiënten met #COVID-19 bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen in Nederland op 503. Daarnaast is er een vijfde persoon aan het #coronavirus overleden. Meer info: https://t.co/SBKF15zTdP#COVID19 — RIVM (@rivm) March 11, 2020

Burgemeesters Jack Mikkers van Den Bosch, Theo Weterings van Tilburg en John Jorritsma van Eindhoven gaven als voorzitters van de veiligheidsregio dinsdag een persconferentie. Daarin kondigden ze onder andere een verbod op evenementen aan.

Geen evenementen

Dit treft wedstrijden in het betaald voetbal, dansfeesten, concerten, een carnavalsoptocht en een grote technische beurs op de Technische Universiteit Eindhoven. Organisatoren van kleinere evenementen wordt verzocht hun geplande activiteit zelf te ‘heroverwegen’. Tot en met 16 maart is ‘sociale terughoudendheid’ het advies in de gemeenten.

‘We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij organisatoren van evenementen. Met die vragen kun je terecht bij de gemeente. De gemeente weet misschien niet direct het antwoord, maar ze doet er in overleg met de veiligheidsregio alles aan om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden,’ schrijft de veiligheidsregio. Steun bieden en informeren lijken de belangrijkste taken voor gemeenten rondom de situatie.

‘Blijf thuis’

Tegen mensen met klachten van verkoudheid, hoesten of koorts zegt de veiligheidsregio: ‘blijf thuis’. Landelijk roept het RIVM alleen op tot thuisblijven voor mensen die klachten ervaren nadat ze zijn teruggekeerd uit een risicogebied als China of Noord-Italië. Ook de besmetting van een huisgenoot leidt tot het advies om binnen te blijven.

‘Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken,’ aldus het RIVM.