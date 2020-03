Rol gemeenten coronavirus: steun bieden en informeren

Gemeenten waar inwoners zijn getroffen door het coronavirus zijn er druk mee. Maar ook andere plaatsen, vooral in de directe omgeving, volgen de ontwikkelingen op de voet. Premier Rutte vindt het te vroeg om grootschalige evenementen af te blazen, zegt hij vandaag.

Het kabinet vaart bij de aanpak van het nieuwe coronavirus volledig op de deskundigheid van met name het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’s, aldus Rutte. Desondanks riep de gezondheidsdienst in Zuid-Limburg afgelopen weekeinde op om bijeenkomsten te schrappen.

Vanmiddag heeft @ggdzl aan de gemeenten langs de Duitse grens het advies gegeven om publieksevenementen waar Duitsers en Nederlanders samenkomen te annuleren. Dit in verband met de exponentiële toename van het aantal corona besmettingen net over de grens. — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) February 28, 2020

.

Achttien besmettingen

Maandagmiddag meldde het RIVM acht nieuwe besmettingen, wat het totaal op achttien brengt. Op de site worden de gevallen precies bijgehouden. Het rijksinstituut waarschuwt tegen de verspreiding van nepnieuws over het aantal besmettingen. Het virus was maandagmiddag gediagnosticeerd in Helmond, Loon op Zand, Tilburg, Delft, Diemen en Gorinchem. De GGD van de betreffende gemeente, brengt in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

Er gaat op social media een lijst rond met een onjuist aantal gevallen van #COVID-19 in Nederland. Deze lijst klopt niet. Op deze pagina houden we dagelijks het aantal positief geteste patiënten bij: https://t.co/Qtaw3PdRLq. #fakenews #rivm #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/BuqSfIpGLv — RIVM (@rivm) March 2, 2020

Rol in communicatie

Gemeenten zijn druk met persconferenties en steken getroffenen een hart onder de riem. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond belde maandagochtend met het slachtoffer in die gemeente. In Loon op Zand zei burgemeester Hanne van Aart: ‘We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren.’

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente Gorinchem zei zondag dat ze goed was voorbereid op de komst van het coronavirus. ‘Het was niet de vraag of, maar wanneer het zou komen.’ Via de veiligheidsregio onderhoudt ze contact met omliggende gemeenten en instanties. ‘Maar ik ben ook burgermoeder. Ik wil mensen met zorgen ook laten zien dat ik erbij ben.’

Lokale overheden zijn daarnaast vooral doorgeefluik van het RIVM en de GGD. Dat doen ze tot dusver op hun eigen manier. Amsterdam houdt een liveblog bij. Diemen plaatste ook berichten op de website om het publiek te informeren, maar laat de zaak verder over aan de gespecialiseerde autoriteiten.

Tilburg verwijst door naar de informatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Verder roept burgemeester Theo van de Wetering inwoners met een kwinkslag op niet meteen in paniek te raken bij de eerste mogelijke coronasymptomen: ‘Als Brabanders weten wij dat we na de carnaval griepachtige verschijnselen kunnen hebben,’ grapt hij. Om daaraan toe te voegen: ‘Ik begrijp heel goed dat ook inwoners in onze regio zich zorgen maken over het coronavirus. Vandaar mijn oproep om de adviezen van de GGD strikt op te volgen. En tijdig de huisarts telefonisch te raadplegen.’

Contact vermijden

Patiënten verblijven geïsoleerd in hun woning. Voor hun huisgenoten gelden ook restricties: ‘Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze mensen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen.’

Wie in een buitenlandse besmettingshaard is geweest en na terugkomst koorts of verkoudheidsklachten ervaart, moet contact opnemen met de huisarts en wordt ook verzocht thuis te blijven. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.